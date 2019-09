After Work Party 7 ten voordele van kinderen Christophe Maertens

25 september 2019

15u08 2 Ieper Kiwanis Young Professionals Ieper organiseert op donderdag 7 november een After Work Party. De opbrengst wordt geschonken aan goede doelen die iets doen met kinderen in Ieper.

“Iedereen is welkom voor een gezellige babbel, een frisse mocktail, eventueel een dansje op de beats van dj Artois. De lokale schlagerzanger Ricky D. zorgt voor een geweldige sfeer op deze unieke locatie”, zegt Jean-Louis Duhameeuw. “De After Work Party zal plaatsvinden in de nieuwe Volkswagen-garage van de familie Lagrou op de Pilkemseweg in Ieper.”

Vorig jaar kwamen er vijfhonderd bezoekers opdagen. “Samen met hen en tal van sponsors kon Kiwanis Young Professionals club een aantal goede doelen steunen, zoals TeJo en BeYou.”

De After Work Party begint om 18 uur. Tickets zijn verkrijgbaar op www.afterworkieper.be en kosten twaalf euro in voorverkoop en vijftien euro aan de deur, gratis frietjes inbegrepen. De dresscode is casual chic.