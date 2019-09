Afghaans gezin uit Kemmel kan (voorlopig) blijven: “Gezin heeft opnieuw asiel aangevraagd” Christophe Maertens

24 september 2019

15u48 0 Ieper De 16-jarige Farshad en de rest van het gezin Ahmadi uit Kemmel mogen voorlopig in ons land blijven. Er werd een nieuwe asielprocedure opgestart. Vandaag dinsdag mochten de gezinsleden een zogenaamde roze identiteitskaart afhalen, waardoor ze hun huis niet uitmoeten. “We zijn dan ook heel blij”, zegt Farshad.

Nadat het Afghaans gezin uit Kemmel vorig week dinsdag het nieuws kreeg dat ze het land uit moesten, kwam er heel wat reactie op gang. Farshad is lid van de Ieperse thaiboksclub Bronski Gym en die lanceerde een petitie. De jongen loopt ook school in het KTA in Ieper en werkt als jobstudent in horecazaak Den Olifant in Ieper. Allen samen zetten die afgelopen vrijdag een protestmars op poten. Zo’n 200 sympathisanten kwamen hun steun betuigen met het gezin, dat werd ontvangen door de burgemeester van Ieper en van Heuvelland.

Normaal moest het gezin vandaag dinsdag naar het asielcentrum in Poelkapelle. Echter, er werd een nieuwe asielprocedure opgestart, waardoor alle gezinsleden (voorlopig) in ons land mogen blijven.

Nieuwe aanvraag

“Op aanraden van zijn advocaat vroeg Farshad opnieuw asiel aan voor hem en zijn gezin”, zegt KTA-directeur Peter Vanthuyne. “Dit keer gebeurde dat op basis van humanitaire redenen. Daardoor begint de procedure van vooraf aan. Ik veronderstel dat het opnieuw een hele tijd kan duren voor de procedure ten einde is. Gelukkig kan het gezin nu wel in het huis in Kemmel blijven en moeten ze niet naar Poelkapelle. De aanvraag had ook daar nog kunnen gebeuren, maar dan waren ze wel hun woning kwijt. Ondertussen tekenden al 2.121 mensen de enquête voor het gezin, wat een heel mooi cijfer is. De steunacties zullen bijdragen tot een positieve beoordeling in de procedure. Maar we moeten voorzichtig blijven, we zijn er nog niet.”

Farshad Ahmadi vluchtte samen met zijn gezin in 2012 uit Logar, in het oosten van Afghanistan. Het gezin nam de benen nadat zijn vader was teruggekeerd uit Noorwegen. De man was er gaan werken om zijn vrouw en kinderen te onderhouden. Bij zijn terugkeer naar Afghanistan werd echter getwijfeld aan vaders loyaliteit voor de islam tijdens zijn verblijf in Europa. Het gezin besloot daarop te vluchten uit angst voor represailles. Ze kwamen in ons land terecht en zijn ondertussen goed ingeburgerd, volgens verschillende bronnen.