Afgelast door corona, volg het hier live. Waar kan ik nog naartoe en waar niet in de Westhoek? Arne Hanseeuw Erik De Block Christophe Maertens Gudrun Steen Laurie Bailliu

12 maart 2020

11u54 68 Ieper Alle evenementen tot 1.000 mensen worden geannuleerd, alle rusthuizen gaan dicht tot na de paasvakantie en burgemeesters zoals Bart Tommelein van Oostende roepen op de raad van viroloog Van Ranst op te volgen en alles af te gelasten. De maatregelen rond het coronavirus worden steeds uitgebreider. Om het overzicht te bewaren voor jouw regio bundelen we hier alles in één stuk.

DIKSMUIDE: Het lokaal dienstencentrum Ten Patershove in Diksmuide sluit voorlopig tot en met 13 april. Alle clubwerkingen worden opgeschort.

DIKSMUIDE: Verenigingen die de zaal in het diensten- of cultuurcentrum hebben gereserveerd kunnen hun activiteit laten doorgaan.

DIKSMUIDE: De dorpsrestaurants worden geannuleerd. De eerstvolgende was op 17 maart in Ten Bercle in Beerst.

DIKSMUIDE: KSA Torenwacht heeft zijn toneelvoorstelling Mampafa van nu zaterdag afgelast.

DIKSMUIDE: Het sociaal restaurant en de cafetaria van het woonzorgcentrum Yserheem sluiten eveneens de deuren tot en met 13 april. De keuken en de cafetaria blijven alleen open voor de eigen bewoners.

IEPER/HEUVELLAND: De Vlaamse sportwereld kondigt aan dat alle publieksevenementen, indoor en outdoor, tot 31 maart geannuleerd worden. “Dit impliceert ook dat de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem, die dit jaar voor de allereerste keer in Ieper zou starten, afgelast wordt”, aldus burgemeester Emmily Talpe. Gezien de recente ontwikkeling van het coronavirus en de al getroffen maatregelen komt dit niet als een verrassing. Het is uiteraard bijzonder jammer, want alle voorbereidingen waren afgerond en het beloofde een mooie wielerhoogdag te worden voor onze stad. Maar we nemen onze verantwoordelijkheid om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.”

IEPER: De dienstencentra ’t Hofland en de Kersecorf zijn vanaf donderdag 12 maart tot voorlopig maandag 13 april gesloten. Er is een beperkte dienstverlening als alternatief.

IEPER: De dienst aangepast vervoer van het Zorgnetwerk blijft voorlopig in werking.

IEPER: Ondertussen liet het Jan Yperman Ziekenhuis weten dat daar het bezoek wordt beperkt.

GELUVELD: de nieuwjaarsreceptie van Open Vld Zonnebeke van vrijdag 14 maart vindt niet plaats. “We moeten solidair zijn”, aldus burgemeester Dirk Sioen

JONKERSHOVE: Het geplande schoolfeest van nu zondag van de kleuter- en basisschool in het centrum de Vleugels is afgeschaft.

WOUMEN: De schoolmusical Super van de vrije basisschool Woumen op 28 en 29 maart gaat niet door. Die was gepland in cc Kruispunt.

VEURNE: Het dienstencentrum De Zonnebloem is dan wel gesloten, de geplande toneelvoorstelling van de Sint-Lutgardisgilde gaan voorlopig door.

POPERINGE: Grote teleurstelling in Poperinge, waar het reliekschrijn van de Heilige Bernadette van Lourdes verwacht werd. Alle vieringen werden enkel uren voor de aanvang van het feestweekend en de intrede van de relieken afgeschaft door de coronacrisis. “Hier zijn we kapot van”, zegt Rita Mareco. De Heilige Bernadette zou vereerd worden tijdens het jaarlijkse herdenkingsfeest van het mirakel van het doodgeboren kind dat weer levend werd in 1479, op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan. De jaarlijkse Maria-Ommegang (processie) in juli belicht ook dit mirakel. De verering van de Heilige Bernadette is nog steeds mogelijk. De St. Janskerk blijft opent van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds.

POPERINGE: Lokaal dienstencentrum De Bres is gesloten tot en met april 13 april. Verenigingen die in die periode een geplande activiteit hebben in Lokaal Dienstencentrum De Bres, worden door de medewerkers van het dienstencentrum op de hoogte gebracht.

POPERINGE: Woonzorgcentrum Huize Proventier is gesloten voor externe bezoekers. Het stadsbestuur benadrukt dat er op dit moment geen sprake is van een besmetting in WZC Huize Proventier, noch onder het personeel, noch onder de bewoners. De richtlijnen zijn uitsluitend bedoeld ter preventie van besmetting van hun bewoners en hun bezoekers die tot een risicogroep behoren: het sociaal restaurant is gesloten. Klanten kunnen wel gesealde maaltijden afhalen en geen activiteiten met externen, onder meer bloedinzameling. Deze maatregelen gelden alvast tot en met 13 april 2020.

POPERINGE: Scholengemeenschap Bertinus Collectief stelt alle studiebezoeken, alle studiereizen en uitwisselingen uit. Ook het oudercontact van vrijdag 3 april gaat niet door.

WERVIK: de tweejaarlijkse turnshow van turnclub Krachtig en Lening zaterdag in sportcentrum De Pionier is uitgesteld. Er waren twee voorstellingen.

WERVIK: de vierde editie van de quiz in het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis vrijdagavond is uitgesteld. De nieuwe datum is vrijdag 13 november.

WERVIK: het ledenweekend van KSA Grensvuur dit weekend in de Bosgeus in Nieuwkerke wordt geschrapt

IEPER: De Last Postplechtigheid blijft plaatsvinden. De Last Post Association houdt zich aan de voorschriften van de hogere overheid; het gaat om een plechtigheid van minder dan 1.000 bezoekers en het is een outdoor-activiteit.

HOUTHULST: Gemeente Houthulst annuleert alle eigen activiteiten zoals het lentefeest en de filmavond of stelt die uit. Het beveelt ook aan om indoor evenementen niet te laten doorgaan of uit te stellen. en dat voorlopig tot eind deze maand.

DE PANNE/VEURNE - Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) was iets te voorbarig met zijn info over de AG Driedaagse Brugge-De Panne op 25 en 26 maart. “Het wordt pas vanavond beslist.” Voorzitter van die koers Bruno Dequeecker kan nog niets meer zeggen. Morgenochtend zit hij met de gouverneur rond de tafel.

POPERINGE: Geen rondleiding meer in brouwerij St. Bernardus. Bar Bernard, Guesthouse Brouwershuis en brouwerijwinkel blijven wel open.

POPERINGE: De Kindercarnavalsstoet gaat op vrijdag 20 maart niet door. Het carnavalsweekend, met op zondag 22 maart de Keikoppencarnavalsstoet gaat wel door.

IEPER: boekvoorstelling van het boek Antony D’Ypres in museumcafé afgelast deze avond

POPERINGE: Geen rondleiding meer in brouwerij St. Bernardus. Bar Bernard, Guesthouse Brouwershuis en brouwerijwinkel blijven wel open op de gebruikelijke tijdstippen. Via de website kan je beschikbaarheid van de brouwerij rondleidingen nagaan, waarbij je een nieuwe, gewenste, datum kan doorgeven.

KRUISEKE: de drie voorstellingen dit weekend van De Kruiseikse Toneelvrienden gaan niet door. Eén van de spelers mag op doktersadvies niet meedoen. De toneelvereniging is hierdoor noodgedwongen verplicht de komende voorstellingen (voorlopig) af te gelasten. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een besmetting met het coronavirus.

GELUWE: de twee modeshows Fashion@Geluwe zondag 15 maart in feestzaal De Boomgaard vindt niet plaats.

GELUWE: de vijf voorstellingen van de tragikomedie Dwars door de koninklijke toneelgilde Onder Ons in de zaal ter Linde zijn uitgesteld naar een nog te bepalen latere datum.

IEPER: de Kattenfoor is sinds vrijdag gesloten en gaat niet meer open

IEPER: de zaterdagmarkt in Ieper wordt geannuleerd

MESEN: De Wervikse Wandelsportvereniging zou zondag 15 maart in Mesen de negentiende Memorial March of Peace organiseren. De wandeltocht is afgelast.

Meer over Ieper

POPERINGE

Poperinge