Afbraakwerken begonnen in uitgebrande frituur De Gilde VHS

13 juni 2019

18u54 1 Ieper In de Brugstraat in Boezinge zijn sloopwerken bezig aan De Gilde. De frituur/café werd eind maart getroffen door een brand.

Bram Forrez (33) moest eind maart toezien hoe een zware brand zijn zaak in de as legde. Kortsluiting aan een wasmachine had rond 2 uur brand veroorzaakte. Forrez kon vluchten en sloeg alarm bij de buren. De brandweer kon niet verhinderen dat gebouw in vlammen opging.

In een eerste fase wordt nu het deel van het pand afgebroken dat grenst aan het schildersbedrijf van Gerdy Verhack, om ook daar de finale schade te kunnen bepalen. Vanaf 1 juli begint de sloop van de rest van het uitgebrande gebouw, dat eigendom is van brouwerij Leroy. Wat er op termijn in de plaats komt, is niet bekend.