Actie tegen zwerffietsen aan station van Ieper Christophe Maertens

27 november 2019

15u36 8 Ieper Aan het station van Ieper voerde de NMBS in samenwerking met de stad en de politie een opruimactie plaats van weesfietsen en fietswrakken.

Aan het station van Ieper werden alle fietsen die er staan gestald voorzien van een fietslabel op het achterwiel. De fietsen die er na drie weken nog altijd staan, worden op 19 december verwijderd. Ook fietsen zonder zadel, stuur of wielen haalt de NMBS uit de stallingen. Achtergelaten sloten op het fietsrek worden meegenomen. De NMBS herinnert er de reiziger graag aan dat fietsen slechts 3 weken onbeheerd in hun fietsenstallingen mogen worden gestald. De NMBS organiseert de weesfietsacties om de reiziger meer capaciteit en comfort in de stallingen te kunnen aanbieden. Woensdag vond aan Auris een fietslabelactie plaats. Mensen die hun fiets wilden laten labelen, konden dat gratis doen.