Acht jonge moeders organiseren speelpleinwerking in Vlamertinge: “Kinderen moeten in een vertrouwde buurt kunnen ravotten en als de stad dit niet wil doen, doen we het zelf” Christophe Maertens

28 februari 2020

15u05 3 Ieper In Vlamertinge zetten acht mama’s hun schouders onder een speelpleinwerking voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. De stad heeft er namelijk voor gekozen de speelpleinwerking te centraliseren in het centrum van Ieper. “Maar wij willen onze kinderen in een vertrouwde omgeving laten ravotten”, reageren de moeders.

Cleo Vereecke, Sofie Verdonck, Lien Vandenbussche, Leen Huyghebaert, Freya Keyngnaert, Stephanie Deprey, Sofie Merlevede en Ilse Hoflack stampen op eigen initiatief een speelpleinwerking uit de grond. Het stadsbestuur van Ieper wil namelijk de speelpleinwerking samenbrengen in het centrum van de stad. “We hebben begrip voor die beslissing, maar voor ons is het niet altijd eenvoudig om onze kinderen in de vakanties naar de stad te brengen”, legt Cleo Vereecke uit. “Ik werk bijvoorbeeld in Poperinge, wat het op zich ook al niet eenvoudig maakt. Bovendien willen we onze kinderen liever in hun vertrouwde omgeving laten spelen.”

Uitdaging

Lien Vandenbussche bond de kat de bel aan omdat het ook voor haar een puzzel is om de vakantie te overbruggen met opvangmogelijkheden voor haar zoontje Joppe (3). Vanaf 3 jaar zijn ze plots te groot voor de opvang, maar wat dan? Ook voor veel andere ouders in Vlamertinge is het elke weer een uitdaging om in de vakantie een betaalbare en fijne invulling te vinden voor hun kroost. Ze moeten vaak uitwijken naar Ieper, Poperinge, Elverdinge of Boezinge of zelfs soms nog verder. Samen met twee andere moeders legde Lien een vergadering in, waar twintig moeders op afkwamen. Acht van hen richtten een vzw op om een speelpleinwerking te beginnen in Vlamertinge-dorp. De werkgroep contacteerde eerst nog de stad, maar het was al snel duidelijk dat de mama's het heft zelf in handen zouden moeten nemen. Voor de vakantiewerking mogen ze de lokalen van de chiro gebruiken.

Monitoren gezocht

De moeders hebben hun speelpleinwerking Het Stekje gedoopt. “Dat verwijst naar een gezellig plaatsje waar kinderen zich thuis kunnen voelen”, verduidelijkt Cleo. “De werking zal plaatsvinden van 13 tot en met 17 juli. In augustus gaan we voor drie weken, tussen 10 en 28 augustus, telkens van maandag tot vrijdag.” De acht mama’s zijn nog op zoek naar gemotiveerde monitoren. Kandidaten kunnen contact opnemen op 0494/08.95.91, op de Facebookpagina van Speelpleinwerking Het Stekje of via speelpleinhetstekje@gmail.com. Op zaterdag 14 maart wordt om 10 uur en om 14 uur een infomoment voor kandidaten georganiseerd in het OC in Vlamertinge. “We zijn op zoek naar monitoren die 15 jaar of ouder zijn en willen werken met kinderen tussen 3 en 12 jaar”, zegt Cleo. “Jongeren die zich engageren, krijgen dezelfde vergoeding als op speelpleinen.”

Steun van de stad

“Het klopt dat we de speelpleinwerking naar het centrum van Ieper brengen”, reageert schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “In elke deelgemeente een werking organiseren, is voor ons niet meer haalbaar. Wel steunen we volop initiatieven, zoals in Vlamertinge. We maken daarvoor subsidies vrij en die mensen kunnen op begeleiding van onze jeugddienst rekenen. Een voorwaarde is wel dat er met monitoren wordt gewerkt.”