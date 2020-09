Aantal mensen die beroep doen op Ieperse voedselbedeling stijgt fors: “Schaamte is nog altijd een drempel om tot hier te komen” Christophe Maertens

19 september 2020

09u28 1 Ieper Op dit moment doen in totaal zo’n 1.000 mensen een beroep op de Ieperse voedselbedeling ‘Op ’t Spoor’. Sinds het begin van de coronacrisis zijn er 100 klanten, vooral gezinnen met kinderen, bijgekomen. “De nood aan voedselbedeling is groeiend.”

De Ieperse voedselbedeling ‘Op ’t Spoor’, die te vinden is aan de achterzijde van CC Het Perron, zag het aantal nieuwe klanten sinds de coronacrisis in maart sterk stijgen. “Sinds 20 maart zijn er 100 nieuwe mensen bijgekomen, vooral gezinnen met kinderen”, zegt Katrien Durnez van ‘Op ’t Spoor’. “Nu zijn er in totaal 320 klanten met een OCMW-attest, die naar de voedselbedeling op vrijdag mogen komen. Ze worden verdeeld in 2 groepen en kunnen dus om de 14 dagen een pakket komen afhalen. Met een gemiddelde gezinsgrootte van drie personen zijn dat in totaal zo’n 1.000 mensen in de zorgregio Ieper (Ieper, Heuvelland, Mesen, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle) die een beroep doen op de voedselbedeling. Drie jaar geleden was het aantal vaste klanten per week nog 80. Die klanten zijn slechts voor 30 procent allochtonen.”

Bij sommige mensen is er schaamte. Zo waren er twee zussen die elkaar op de voedselbedeling ontmoetten, maar het van elkaar niet wisten. Katrien Durnez, van voedselbedeling op ‘t Spoor

Volle bestelwagens

“Het is een misverstand dat bij de voedselbedeling vooral producten beschikbaar zijn die bijna over datum zijn”, vervolgt Katrien Durnez. “Het grootste deel komt van de nationale voedselbank België. ‘Op ‘t Spoor’ haalt daar wekelijks één tot twee volle bestelwagens producten op : melk, blikken, granen, allerlei droge voeding. Daarnaast zijn er overschotten van distributie en veilingen, ook van lokale winkels, bakkers en warenhuizen. Dit alles wordt opgehaald door onze vrijwilligers. We kopen ook zelf verse waren aan zoals groenten, fruit en eieren met hulp van sponsering door Rotary en Lions. We tellen in het totaal een 40-tal vrijwilligers, maar in deze coronatijden zijn er wel wat minder, omdat een aantal van die personen tot risicogroepen behoren.”

Twee zussen

“Per week gaan er bij ons ruim 200 broden de deur uit, naast heel wat koeken, pistolets en taarten”, klinkt het, “naast zo’n 200 kg vleesproducten en heel wat paletten met allerlei voedingsproducten. We zien dat de mensen telkens voor 50 tot 80 euro producten meekrijgen, wat te vergelijken is met een overvolle winkelkar.”

“De nood aan voedselbedeling is groeiend. En toch merken we bij ‘Op ‘t Spoor’ dat er bij sommige mensen nog een drempel is: schaamte. Zo waren er recent twee zussen die elkaar op de voedselbedeling ontmoetten, maar het van elkaar niet wisten.”