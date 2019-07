Aannemer maait per ongeluk bosje geboortebomen Christophe Maertens

12 juli 2019

16u28 0 Ieper In Ieper is per ongeluk een deel van het geboortebos aan het Hamiltonpark gemaaid. Het stadsbestuur betreurt het voorval. “We zullen de betrokken ouders uitnodigen om de boompjes opnieuw te komen planten”, aldus schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (sp.a).

Op 2 maart 2019 plantten 76 Ieperse gezinnen elk een tiental jonge boompjes en struiken aan in het nieuwe Hamiltonpark, op de plaats van het vroegere Groenpark van de stad. Deze aanplanting kaderde in het project van de ‘geboortebomen’ dat al 20 jaar in nauwe samenwerking met de Ieperse Gezinsbond wordt uitgevoerd.

De aanplanting van het nieuwe geboortebosje gebeurde op twee plantzones, aan weerszijden van het evenementenplein binnen het Hamiltonpark. “Tijdens een maaibeurt van het ongeveer 60 are grote grasplein werd helaas gemaaid op het oostelijke deel van de aanplanting”, zegt de schepen. Daarbij werd zo’n 20 vierkante meter geboortebos gemaaid. “De aanplanting langs de westelijke randzone bleef volledig gespaard, het plantgoed groeit er trouwens voorspoedig op, ondanks de droogte.”

Schepen Goudeseune betreurt het voorval: “Het stadsbestuur verontschuldigt zich bij de betrokken gezinnen. Deze fout zal zo spoedig mogelijk worden rechtgezet. In het najaar zal op dezelfde plaats een nieuw geboortebosje worden aangeplant. De betrokken gezinnen worden hierover aangeschreven, en zullen worden uitgenodigd om aan deze heraanplanting deel te nemen. Zo kunnen we het geboortebos in het Hamiltonpark volledig herstellen.”