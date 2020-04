Aanleg extra afslagstrook kruispunt Rijselsepoort met Rijselseweg Christophe Maertens

15 april 2020

18u05 0 Ieper In Ieper wordt een bijkomende asfaltstrook aangelegd in de Rijselsepoort.

De werken zullen plaatsvinden tussen 20 april en 1 mei. De strook komt er ter hoogte van het kruispunt met de Rijselseweg. Het is de bedoeling dat daarmee het winkelcentrum beter te bereiken is. Voertuigen die rechts willen afstaan worden gescheiden van de voertuigen die links weg moeten. Tijdens de werken zal er plaatselijk alternerend verkeer zijn, aangegeven door middel van verkeersborden. De Rijselsepoort, ter hoogte van de Rijselseweg, zal even volledig moeten worden afgesloten, om de beschadigde asfalt te kunnen herstellen. De concrete timing hiervan volgt later.