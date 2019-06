Aanhangwagen met werkmateriaal in gracht na botsing met vrachtwagen langs A19 LSI

26 juni 2019

16u54

Bij een ongeval langs de A19 in Zonnebeke is woensdagnamiddag rond 14.15 uur een aanhangwagen met werkmateriaal van een firma in betonwerken uit Ieper in de gracht beland. Er raakte niemand gewond.

Op de snelweg van Kortrijk richting Ieper viel een werknemer van de Ieperse firma achter het stuur even in slaap. Met een klap kwam zijn Mercedes Vito met aanhangwagen tegen de achterkant van een vrachtwagen van slachtafvalverwerker Rendac terecht. “Ik voelde een klap en keek in mijn achteruitkijkspiegel”, vertelt de trucker. “Ik zag die wagen aan mijn oplegger hangen. Wat ik toen nog niet gezien had, was dat er ook een aanhangwagen aan vast hing. Tot ik de aanhangwagen plots zag los schieten en in de gracht belanden. Zelf duwde ik niet bruusk op de rem maar vertraagde langzaam. Om te vermijden dat de wagen nog meer in mijn vrachtwagen vast zou komen te zitten.”

Uiteindelijk raakte de Mercedes Vito opnieuw los en kwam zwaar gehavend op de pechstrook tot stilstand. De chauffeur bleef ongedeerd. Zowel de aanhangwagen als de Mercedes moesten getakeld worden. De vrachtwagen kreeg snel een nieuwe achterband en kon op die manier tot aan de volgende afrit rijden. Daar volgde nog een herstelling van het achterlicht. De rechterrijstrook van de A19 richting Ieper bleef een tijdlang voor alle verkeer afgesloten. Over een afstand van zo’n 200 meter lag die rijstrook met brokstukken bezaaid.