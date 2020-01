Aanhangwagen met kippen belandt in de gracht LSI

14 januari 2020

10u39

Bron: LSI 0 Ieper In de Bellestraat in Vlamertinge is dinsdagochtend de aanhangwagen van een kippentransport in de gracht beland. De vrachtwagen ging in schaar waardoor de weg een tijdje afgesloten was.

Rond 7.30 uur reed de trekker met oplegger van transportbedrijf Laurent uit Lebbeke, gespecialiseerd in het vervoer van kippen, in de Bellestraat. De chauffeur had net in Steenvoorde een lading kippen opgehaald en was op weg naar Maasmechelen. Plots ging de aanhangwagen aan het slingeren, volgens de chauffeur door een technisch defect, waardoor die in de gracht belandde. De vrachtwagen ging in schaar en blokkeerde de weg. Tijdens de glijpartij ramde de vrachtwagen ook nog een verlichtingspaal. De Bellestraat bleef de hele voormiddag afgesloten. De kippen moesten overgeladen worden, pas daarna konden de takelwerken starten.