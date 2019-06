885 lopers op MC Bride Run tussen Ieper en Poperinge Joyce Mesdag

02 juni 2019



885 lopers hebben vanmorgen deelgenomen aan de MC Bride run, een halve marathon tussen Ieper en Poperinge. Beiaardier Ludo Geloen zorgde voor wat uptempo muziek vlak voor de start, en dat was best bijzonder: het is voor het eerst dat de beiaard, naast de standaard 50 beiaardconcerten die worden georganiseerd, ook werd bespeeld tijdens een evenement in de stad.

De beiaard moest de lopers ‘opwarmen’, maar daar moest de beiaardier gezien de warme temperaturen niet veel moeite voor doen. “We hadden voor wat extra water gezorgd, en langs het parcours hadden we ook enkele punten voorzien waarbij lopers onder een waterstraal konden lopen”, vertelt Yves Goudeseune van de sportdienst. “Er was ook een mug voorzien die kon aanrukken van zodra het nodig was, maar echt grote problemen zijn er niet geweest.”

De MC Bride Run loopt grotendeels over de velden tussen Ieper en Poperinge. “Onze wedstrijd wordt een van de mooiste halve marathons genoemd, maar voor mij is het dé mooiste.”