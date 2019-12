88 deelnemers voor rallywedstrijd Ypres Historic Regularity Joyce Mesdag

01 december 2019

15u57 0 Ieper Dit weekend werd de tweede editie van de historische regelmatigheidsrally ‘Ypres Historic Regularity’ gereden.

Bij een dergelijke wedstrijd is het de bedoeling dat oldtimerbestuurders een uitgetekend parcours volgen en daarbij een gemiddelde snelheid, hier was dat 46 km per uur, zo goed mogelijk benaderen. Ruben Maes uit Ingelmunster won de wedstrijd. “Er waren 88 deelnemers, 20 meer dan onze eerste editie vorig jaar, een aantal waar we heel blij mee zijn”, zegt Hugo Van Opstal van de organisatie. De deelnemers reden in totaal meer dan 800 km, onder meer via de ‘gastgemeentes’ Boezinge, Komen-Waasten, Moeskroen en Boeschèpe, gemeentes waar telkens voor wat extra animo werd gezorgd.