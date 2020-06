85 onteigeningen nodig voor aanleg fietspaden tussen Dikkebus en de Klijte, wanneer werken starten is nog niet duidelijk

Christophe Maertens

16 juni 2020

17u49 8 Ieper In De Klijte en Dikkebus zijn in totaal 85 onteigeningen nodig voor de aanleg van een nieuw fietspad langs de N375 tussen Dikkebus en De Klijte. De onteigeningen gaan vooral over stukjes voortuin en landbouwgrond.

Er is al langer sprake van een nieuw fietspad langs de N375 tussen het centrum van Dikkebus en de rotonde in De Klijte, een project van de Vlaamse regering. Voor de realisatie van de fietspaden zijn 85 onteigeningen nodig en daarvoor zijn de plannen in opmaak. De kostprijs voor die onteigeningen wordt geraamd op 600.000 euro. De totale kostprijs voor de werken bedraagt 5,65 miljoen euro. Dat leert het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

Enkelrichtingsfietspaden

“Er zijn 42 innemingen nodig op het grondgebied van Ieper en 43 op het grondgebied van Heuvelland”, zegt Bert Maertens. “Van de 5,56 miljoen euro is er 5,41 miljoen euro ten laste van het Agentschap Wegen en Verkeer. De gemeenten Heuvelland en Ieper investeren elk 120.000 euro in dit project. Een concrete timing voor de uitvoering van de werken volgt nog.”

Het is de bedoeling om langs beide zijden van de straat een veilig enkelrichtingsfietspad aan te leggen met een voldoende buffer tussen de rijbaan en het fietspad. Ook zullen voorzieningen voor het openbaar vervoer en de kruispunten geoptimaliseerd worden. Ten slotte zullen in een bepaald gedeelte rioleringswerken worden uitgevoerd.

Meermaals uitgesteld

“De plannen bestaan inderdaad al langer en de uitvoeringsdata werden al meermaals uitgesteld”, aldus schepen Wieland De Meyer (‘Gemeentebelangen) van Heuvelland. “In 2017 vond al een bewonersvergadering plaats waar de plannen uit de doeken werden gedaan. Als gemeente hopen we nu dat de werken snel kunnen beginnen.”

“Ook in Ieper worden geen woningen onteigend”, aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Het gaat over stukken tuin. Dit is een dossier dat al jaren loopt. Er zijn al heel wat gesprekken geweest en alle betrokken eigenaars weten wat voor hen er te gebeuren staat.”