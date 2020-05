825.320 euro steun voor alle OCMW’s in onze provincie Erik De Block

16 mei 2020

13u55 1 Ieper Federaal minister Denis Ducarme (MR) voorziet tijdens de coronacrisis vijftien miljoen euro extra steun voor de OCMW’s. In onze provincie gaat het in totaal over 825.320 euro voor alle OCMW’s. Dat maakte federaal volksvertegenwoordiger Bercy Slegers (CD&V) uit Wervik bekend.

“Het aantal mensen dat aanklopt bij het OCMW is in april sterk gestegen”, vertelt ze. “Op bepaalde plaatsen is er sprake van een stijging van 25 procent. Er wordt verwacht dat dit aantal in mei nog verder zal stijgen. De vragen gaan meestal over éénmalige hulp om energie-, gezondheids- of schoolkosten te betalen. Gezinnen die nu al sinds midden maart in tijdelijke werkloosheid zitten, zien hun inkomen sterk gedaald. Met de extra middelen kunnen de OCMW’s tegemoet komen aan de vele extra steunaanvragen. De middelen moeten prioritair gaan naar die gezinnen die door het coronavirus een deel van hun inkomen verloren hebben.”

In onze provincie gaat de grootste brok naar Oostende. Ze krijgen 129.130 euro. Er gaat 86.992 euro naar Kortrijk. Brugge wordt 77.080 euro toegewezen. Roeselare kan rekenen op 70.552 euro. Er gaat 29.602 euro naar Menen. Ieper ontvangt 24.222 euro, Waregem 20.402 euro.