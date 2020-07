73-jarige man die jonge kerel in de buik stak met mes, is na vijf dagen op vrije voeten Hans Verbeke

31 juli 2020

16u41 2 Ieper Na een verblijf van vijf dagen in de gevangenis mag Jan S. (73) vrijdagavond weer naar huis. Na een verblijf van vijf dagen in de gevangenis mag Jan S. (73) vrijdagavond weer naar huis. De Ieperling stak een week geleden de 28-jarige Chesney F. met een mes in de buik toen die amok maakte . “Mijn cliënt heeft zich enkel verweerd tegen de razernij van die jonge kerel”, zegt Herman Baron, de advocaat van Jan S. “Zijn aanhouding was onrechtvaardig.”

Chesney F. uit Ieper wilde vorige week zaterdagavond een bezoek brengen aan een vriend, die in een klein appartementsgebouw langs de Brugseweg woont. Die vriend was evenwel niet thuis. Een andere bewoner, Jan S. (73), maakte F. daarop attent. “Oké, dan wacht ik wel in jouw flat tot hij er wel is”, klonk het laconiek. Maar daar moest S. niet van weten. Hij deed snel de deur van zijn woonst op het gelijkvloers dicht.

Gestoken uit zelfverdediging

Chesney F. ontstak in woede. Hij trapte de deur in, stapte naar binnen en beet S. toe dat hij hem een pak rammel zou geven. “Mijn cliënt voelde zich bedreigd en greep snel naar een mes dat in zijn onmiddellijke omgeving lag”, zegt advocaat Herman Baron. “Toen de ongenode bezoeker hem aanviel, heeft hij gestoken met het mes. Uit zelfverdediging dus.” Het slachtoffer kon nog tot op straat strompelen, waar hij in elkaar zakte. Hij verkeerde aanvankelijk in levensgevaar, maar is intussen al veel beter.

De jonge kerel trapte een deur kapot en stormde binnen bij hem. Logisch dat hij reageert om zich te verdedigen Herman Baron

“De aanhouding van mijn cliënt was totaal onrechtvaardig”, vindt advocaat Herman Baron. “De jonge kerel trapte een deur kapot en stormde binnen bij hem. Logisch dat hij reageert om zich te verdedigen. Van poging tot doodslag, de kwalificatie die gekoppeld werd aan zijn aanhouding, is helemaal geen sprake. Dat heb ik ook zo gepleit.”

Baron is verheugd dat de raadkamer hem volgde in zijn betoog. “Maar mijn cliënt is ook bijzonder tevreden”, zegt hij. “Stel je maar eens voor dat je 73 bent en onterecht vijf dagen in de gevangenis moet doorbrengen.” Slachtoffer Chesney F. kon intussen al ondervraagd worden. De man verklaarde dat hij onder invloed was toen hij de flat binnendrong. F. is allesbehalve een onbekende voor politie en gerecht. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de man al een 15-tal veroordelingen, onder meer voor geweldpleging. Het parket van Ieper tekent geen beroep aan tegen de vrijlating van de 73-jarige man.