73-jarige man aangehouden die jongeman in de buik stak met mes VHS

27 juli 2020

11u54 1 Ieper De onderzoeksrechter in Ieper heeft Jan S., een 73-jarige man uit Ieper, aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Zaterdag stak S. tijdens een hevige discussie een jonge kerel met een mes in de buik

De feiten speelden zich af aan de achterzijde van groot herenhuis met verschillende flats en woongelegenheden, aan het begin van de Brugseweg. Jan S. woont er al lang en liep zaterdag een jonge kerel tegen het lijf die op bezoek kwam bij iemand anders in het gebouw. Om een nog onbekende reden kwam het tot een discussie tussen beiden. Die leidde uiteindelijk tot de messteek waarbij het slachtoffer levensgevaarlijk gewond raakte. Jan S. verschijnt komende vrijdag voor de raadkamer in Ieper. Die zal beslissen of hij verder aangehouden blijft.