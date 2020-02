700 Ieperlingen wachten op een sociale woning: “We moeten alle mogelijkheden gebruiken in een zoektocht naar een betaalbare woning.” Christophe Maertens

07 februari 2020

08u41 0 Ieper In Ieper staan er 700 wachtenden op de lijst van sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak. Dat werd door schepen van Wonen Philip Bolle (sp.a) bekendgemaakt. Raadslid Nancy Six (Vlaams Belang) stelt voor dat aantal terug te brengen door eigenaars van leegstaande panden aan te sporen hun eigendom ter beschikking te stellen van een sociaal verhuringskantoor (SVK).

Op de gemeenteraad van Ieper stelde Nancy Six (Vlaams Belang) voor om eigenaars van de 326 panden die in Ieper als ‘leegstaand’ bekend zijn, kennis te laten maken - of eventueel eraan te herinneren - met de mogelijkheid om hun woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor. “In Ieper zijn er wachtlijsten voor een sociale woning en het lijkt ons nogal evident dat we alle mogelijkheden ter hand nemen om de zoektocht naar een betaalbare woning te ondersteunen”, aldus Six.

Leegstandheffing

“Momenteel staan er in Ieper inderdaad 326 particuliere panden op de leegstandlijst, maar slechts 60 daarvan kregen geen vrijstelling”, reageerde schepen van Wonen Philip Bolle (sp.a). “Dat wil zeggen dat de overige panden door de eigenaar worden gerenoveerd en er al plannen mee heeft. Het toont aan dat een potentiële leegstandheffing van 1.300 euro per jaar een efficiënt middel is om onwillige eigenaars aan te sporen van werk te maken van leegstaande, vaak verwaarloosde panden.”

Bolle geeft toe dat de druk op de huurmarkt hoog is, ondanks dat Ieper het behoorlijk doet op vlak van sociaal aanbod. “De ongeveer 700 wachtenden op de lijst van Ons Onderdak tonen glashelder aan dat de nood aan betaalbaar huren een stuk hoger is dan wat vandaag is voorzien. Naast Ons Onderdak, dat een eigen aanbod heeft van zo’n 1.500 woonentiteiten, zitten er sinds onlangs ook 79 woningen van het OCMW in hun aanbod. Voor die 79 woningen doet Ons Onderdak de actualisatie, inschrijving en toewijzing. Naast dat aanbod zijn er nog zo’n 60 woningen van het OCMW die buiten het gesubsidieerd stelsel vallen en die wij zelf in de markt zetten en tenslotte is er het Sociaal VerhuurKantoor, de Woonsleutel. Het SVK houdt zo’n 250 woningen haar portefeuille, gespreid over de brede regio die gaat tot Wervik en Menen.”

Puntensysteem

Het verschil met een sociale woonmaatschappij is dat een SVK werkt met andermans eigendom. “Zij bieden woningen aan die ter beschikking worden gesteld door eigenaars. Die eigenaar krijgt daar heel wat voor terug, niet het minst een gegarandeerde huur van 9 jaar, of de woning nu verhuurd is of niet”, aldus de schepen. “De meerwaarde van een SVK in het sociaal huuraanbod is onder andere dat zij een andere manier van toewijzen hanteren. Daar waar een sociale huisvestingsmaatschappij verplicht vertrekt vanuit een inschrijvingsdatum, mogen SVK’s daarvan afwijken en toewijzen aan wie de hoogste nood heeft. Zij hanteren daarvoor een puntensysteem. Hoe hoger de nood, hoe meer punten.”

“Wat ons echter wat zorgen baart, is dat dit goed werkende systeem wellicht aangepast wordt”, zegt Bolle. “De Vlaamse regering heeft vorig jaar in haar ‘beleidsnota Wonen’ bepaald dat SVK’s tegen 2023 verplicht geïntegreerd moeten worden binnen de plaatselijke sociale woonmaatschappij.”

Ongeoorloofde leegstand

“We kunnen de eigenaars van leegstaande panden aanspreken en verwijzen naar de mogelijkheden van de SVK’s, al dan niet met een toelichtende flyer, maar ik denk niet dat dit veel zal uitmaken. De werking van een SVK is bij potentiële verhuurders immers goed gekend. Wat in ons nadeel speelt is dat er een zekere krapte is op de private huurmarkt, wat maakt dat eigenaars hun eigendom door de band vlot kunnen verhuren aan een hogere prijs dan ze krijgt van een SVK. Niettemin zullen wij navraag doen bij de Woonsleutel of zij ons van enig wervend promomateriaal kunnen voorzien. Dan voegen wij dat graag bij de aanslagen die worden verstuurd bij langdurige en ongeoorloofde leegstand.”