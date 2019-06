5000 bezoekers voor belevingsfestival LUX Joyce Mesdag

02 juni 2019

Het belevingsfestival LUX heeft er een topeditie op zitten. Volgens mede-organisator Arne Demyttenaere lokte het festival tegen de 5000 bezoekers naar Rollegem, een recordaantal dat de organisatie ongetwijfeld ook aan het mooie zomerweer te danken heeft.

Het festival zet vooral in op kinderanimatie, en dat was dit jaar niet anders. “We merken dat veel mensen voornamelijk daarvoor naar LUX komen, dus we gaan daar bij de komende editie voldoende aandacht aan blijven schenken”, zegt Demyttenaere. “Vooral de waterspelletjes hebben goed gescoord bij de kinderen, net als het schilderen, en ook de bobcat waar ze mee konden rondrijden, was populair.”

’s Avonds kon het iets ouder publiek nog de beentjes strekken op dj-muziek. “Dat was ook een echte voltreffer: Rollegem leek even het Tomorrowland van West-Vlaanderen.”