50 jaar jumelage en goede vriendschap tussen Ieper en Saint-Omer Christophe Maertens

24 september 2019

08u51 0 Ieper Het partnerschap tussen Ieper en het Noord-Franse Saint-Omer bestaat 50 jaar. Dit weekend wordt dat uitgebreid gevierd.

“Jumelages en verbroederingen tussen steden waren heel populair in de jaren 60 van de vorige eeuw. Zowat iedere Belgische gemeente zocht linken met andere Europese steden. Ieper kon niet achterblijven”, zegt Peter Slosse, diensthoofd Toerisme. “Voor onze stad mondde dit uit in 3 verbintenissen: met de Duitse stad Siegen (militaire link omdat het peterregiment van Ieper, de 6de Lansiers, daar gekazerneerd was), met het Engelse Sittingbourne (jumelage via een oproep in The Times) én met Saint-Omer in Noord-Frankrijk. Met die Franse stad is de link sterk en innig om verschillende redenen: beide steden lagen ooit in het Graafschap Vlaanderen, beide steden waren ooit bisschopsstad en beide steden zijn in de Tweede Wereldoorlog door dezelfde Poolse generaal Macek bevrijd.”

Maar de jumelage met Saint-Omer gaat vooral terug op een jarenlange vriendschap tussen 2 wijken: de Ieperse wijk Kruisstraat en de commerciële wijk Rue de Calais in Saint-Omer. “Wijkbesturen en wijkbewoners trokken jaarlijks naar elkaars kermissen en folkloristische optochten. Dit mondde uit in een heuse jumelage die op 4 mei 1969 officieel werd vastgelegd met de ondertekening van een oorkonde in Ieper.”

Het gouden jubileum wordt dit weekend gevierd. Op zaterdag 28 september is er een programma in Saint-Omer. Vanuit Ieper trekt een officiële delegatie met naar de Franse zusterstad. De Ieperse burgemeester en enkele schepenen worden vergezeld door de Koninklijke Harmonie Ypriana en de Snoezepoezen, die er allebei 50 jaar geleden al bij waren. De dansgroep Snoezepoezen en Ypriana treden samen op om 15.00 uur. Op het marktplein van Saint-Omer. ’s Avonds is er een gezamenlijk concert van Ypriana met de harmonie van Saint-Omer in de Chapelle des Jésuites.

Op zondag 29 september is Ieper gaststad. Er wordt een uitgebreide officiële delegatie verwacht uit Saint-Omer voor een feestzitting in de raadszaal. Daarna bezoekt deze delegatie het Merghelynck Museum. Om 19.30 uur vertrekken de genodigden onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie St Cecilia Elverdinge vanuit de Lakenhalle naar de Menenpoort om er de Last Post bij te wonen.

Saint-Omer is trouwens het bezoeken waard. De stad ligt in het departement Pas-de-Calais en telt 15.000 inwoners. Saint-Omer kwam in 932 in bezit van de graven van Vlaanderen. Net als in Ieper bloeide er de lakenindustrie. In de Eerste en Tweede Wereldoorlog kreeg de Franse stad het zwaar te verduren. Enkele bezienswaardigheden zijn de ruïnes van de Abdij van Sint-Bertinus en de gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk. Enkele kilometers ten zuiden ligt La Coupole, een voormalige lanceerbasis voor V-2 raketten van de Duitse bezetter in WO II.