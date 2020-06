45 personen voorgedragen voor prijs Van Wonterghem-De Brabandere Christophe Maertens

17 juni 2020

08u55 3 Ieper De oproep die het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere eerder dit voorjaar verspreidde om kandidaten te vinden voor de jaarlijkse Prijs Van Wonterghem-De Brabandere, kreeg heel veel respons. Er werden maar liefst 51 dossiers ingediend, waarvan enkele dubbel, zodat in totaal 45 personen worden voorgedragen.

Het Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting en dat ondertussen 20 jaar bestaat, bekroont elk jaar iemand uit Ieper, die zich op menslievend vlak heeft ingezet. Om de 20ste verjaardag te vieren besloten de Ieperse initiatiefnemers Luc Ghesquière en Johan Vandenbulcke er samen met de Koning Boudewijnstichting iets speciaals van te maken. De Prijs gaat dit jaar niet naar één persoon, maar naar twintig mensen of groepen die zich in deze coronacrisis vrijwillig inzetten voor de medemens. De twintig gekozen genomineerden uit de 45 krijgen elk 6.250 euro: in totaal is dat goed voor 125.000 euro.

Een onafhankelijke jury zal in de eerstkomende weken alle dossiers bestuderen en afwegen. De 20 laureaten zullen tijdens een speciale zitting van het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere in het najaar hun prijs in ontvangst mogen nemen.