400.000 euro steun voor 80 rusthuizen, om coronakosten te dekken VHS

28 april 2020

16u26 6 Ieper Tachtig West-Vlaamse rusthuizen krijgen van de provincie en het Streekfonds een duwtje in de rug in deze coronatijden. De helft ontvangt telkens vijfduizend euro, anderen een variabel bedrag. “Om tegemoet te komen in de meest dringende kosten die gemaakt werden naar aanleiding van de coronacrisis”, klinkt het.

Eerder deze maand lanceerden de provincie West-Vlaanderen en het Streekfonds een projectoproep voor rusthuizen die door de coronacrisis geconfronteerd worden met uitzonderlijke kosten. “We maakten daarvoor tweehonderdduizend euro vrij”, zegt Jan Despiegelaere van het Streekfonds. “Om dat geld zo goed mogelijk bij de meest kwetsbare groepen te krijgen, werd voorrang gegeven aan rusthuizen waar relatief meer kansarme ouderen verblijven. De oproep viel niet in dovemansoren en al snel konden we veertig rusthuizen selecteren die elk vijfduizend euro krijgen.

Zes gelukkigen

In de Westhoek krijgen zes rusthuizen vijfduizend euro op de rekening gestort. In Ieper gaat het om Huize Zonnelied en Wieltjesgracht. Huize Proventier in Poperinge en het Onze Lieve Vrouw Gasthuis krijgen hetzelfde bedrag. Er zijn ook centen voor De Boomgaard in Langemark-Poelkapelle en Sint-Jozef in Zonnebeke.

Straks nog meer steun

Veertig andere rusthuizen in onze provincie kunnen straks ook op financiële steun rekenen van de provincie. Die zal worden gefinancierd met Europese middelen. De verdeling van nog eens tweehonderdduizend euro extra steun moet nog gebeuren. Daarvoor kunnen nog tot en met 30 april projecten worden ingediend via de website van het Streekfonds.