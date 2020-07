40 werknemers uur geëvacueerd na gaslek op industriezone in Ieper LSI

06 juli 2020

17u00

Bron: LSI 0 Ieper Door een gaslek op een industriezone langs de Bargiestraat in Ieper zijn maandagnamiddag zo’n 40 werknemers van 5 KMO’s preventief geëvacueerd. Na een uur mochten ze naar hun werkplek terugkeren.

Rond 15.30 uur raakten arbeiders met een graafkraan tijdens werken voor de aanleg van nutsleidingen een middendruk gasleiding. De brandweer stelde een ruime perimeter van enkele honderden meters in maar evacueerde preventief slechts 5 bedrijven in de onmiddellijke omgeving. Onder meer de werknemers bij fietsenbedrijf Minerva, Proto Molding, Vandaele Construct en LW Construct moesten even hun bedrijf verlaten. De brandweer van de zone Westhoek en infrastructuurnetbeheerder Fluvius snelden ter plaatse en konden het lek na een uur dichten. Daarna mochten ze werknemers terugkeren. De straat bleef nog afgesloten tot het lek volledig hersteld was.