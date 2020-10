40 vrijwilligers gezocht om Vredesvlag uit te rollen op Gent-Wevelgem Christophe Maertens

16u57 0 Ieper De stad Ieper is op zoek naar een 40-tal vrijwilligers die de reuzevredesvlag op de dag van Gent-Wevelgem willen ontvouwen.

Op zondag 11 oktober passeert de wielerwedstrijd Gent – Wevelgem voor elite heren en dames door de stad. Ieper wil de renners en rensters die vanuit de Rijselstraat over de markt naar de Menenpoort rijden een vredevolle groet brengen door de immense Ieperse vredesvlag uit te rollen op de Grote Markt. “Via de live beelden brengen wij deze vredesgroet aan al wie, waar ook, de wedstrijd op tv volgt”, zegt Filip Deheegher van de dienst Vrede. “Om de vlag uit te rollen is de stad nog op zoek naar 40 vrijwilligers die hierbij willen helpen.” De vlag wordt om 14.40 uur ontrold bij de doortocht van de mannen en om 16.30 uur. “Ben je op zondag vrij van 14.30 uur tot 17 uur en wil je samen en wil je samen met anderen een vredesgroet versturen, aarzel dan niet om je naam op te geven aan de Vredesdienst van stad.” Dat kan via mail naar naar filip.deheegher@ieper.be of telefonisch op 057 239 459.