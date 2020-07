37 West-Vlaamse bedrijven behalen het Voka Charter Duurzaam Ondernemen Christophe Maertens

15 juli 2020

17u33 3 Ieper 37 West-Vlaamse bedrijven krijgen het jaarcertificaat 2020 van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. “Een bekroning voor hun beleid en realisaties rond duurzaam ondernemen het afgelopen jaar”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen.

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen begeleidt ondernemingen, ongeacht sector of grootte, voor duurzaam ondernemen binnen de eigen organisatie. “Via een actieplan op maat neemt ieder bedrijf concrete initiatieven om op een meer verantwoorde manier te ondernemen”, zegt Bert Mons. “Die initiatieven zijn te linken aan een van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties. Een goede jaarbeoordeling levert uiteindelijk een jaarcertificaat van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen op. Wanneer de eindbalans na drie jaar positief is, en bedrijven minstens één actie in elke SDG hebben uitgewerkt, krijgen ondernemingen het internationaal erkende Unitar-SDG Pioneer certificaat.”

De laureaten werkten onder andere aan energiebesparing, gebruik van alternatieve waterbronnen, en het verbeteren van veiligheid. Meer info hier.