25 lindebomen tegen de vlakte op de Leet: “Het is wel jammer, want we woonden midden het groen” Christophe Maertens

06 oktober 2020

18u52 2 Ieper Op het Vandenpeereboomplein in Ieper werden dinsdag 25 lindebomen geveld om plaats te maken voor de vernieuwde Leet. Hoewel er een nieuwe bomenrij komt aan de kant van de woningen, doet het enkele bewoners verdriet dat zoveel groen verdwijnt in het centrum van de stad. Ook de partij Groen Ieper vindt het een jammerlijke zaak. “Het doet ons pijn aan het hart.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Op het Vandenpeereboomplein in Ieper werd dinsdag het zwaar materiaal ingezet voor het verwijderen van in totaal 25 lindebomen: 13 aan de kant van de woningen en 12 exemplaren aan de overzijde, kant Schouwburg. Bij de heraanleg van de Leet komt er een nieuwe bomenrij, maar dan iets verder van de huizen.

Ardennen

“We wisten dat de bomen tegen de vlakte zouden gaan, maar niet dat het vandaag (dinsdag, nvdr) zou gebeuren”, zegt kapster Mieke Cardon die op het plein haar zaak Le Carré uitbaat. “Het plein wordt inderdaad opnieuw aangelegd. Volgende week moeten ook de terrassen verdwijnen. Ik had er wel geen idee van dat ook de bomen aan de overzijde zouden verdwijnen. Alle groen is nu weg, het is wel een beetje schrikken. Ik ben hier al 30 jaar en ik heb die bomen altijd geweten. Je woont midden in de stad en je zat tussen het bos, precies in de Ardennen. Het is wel spijtig. Boven zal ik nu wel een beter uitzicht hebben op het plein, want de takken bevonden zich voor mijn venster.” Ook Xiao Gang van het Chinees restaurant vindt het spijtig dat de bomen verdwijnen. “Ik ben hier al 20 jaar en ik heb niet anders geweten dan die bomen. Het is jammer dat ze worden omgezaagd, maar er is niets aan te doen.”

Je woont midden in de stad en je zat tussen het bos, precies in de Ardennen. Het is wel spijtig. Mieke Cardon, kapster

“Het verwijderen van de bomen is noodzakelijk voor de heraanleg van het plein”, zegt schepen Ives Goudeseune (sp.a).

Astridpark

Op de gemeenteraad van maandagavond stelde de partij Groen nog net een vraag over de bomen op de Leet. “Rond het Iers kruis bevinden zich enkele majestueuze bomen die de omgeving van de kathedraal een uitstraling geven”, wist gemeenteraadslid Sam Vancayseele. “Het zou verschrikkelijk zijn als deze moeten verdwijnen voor de geplande parking. Ook in het Astridpark zien wij een gevaar met de geplande grondwerken.” Het raadslid vroeg zich luidop af of de bomen zullen worden beschermd tijdens de werken en welke bomen binnen het plan van de Leet er verdwijnen.

“Het te behouden bomenbestand werd op basis van een waardering door de bomenexperts van onze groendienst in samenwerking met de ontwerpers bepaald”, reageerde schepen Ives Goudeseune. “De inrichting van het Astridpark houdt rekening met het aanwezige bomenbestand. Momenteel wordt de concrete uitvoering voorbereid en wordt de parkinrichting qua padenstructuur geoptimaliseerd met de bedoeling de wortelzones maximaal te vrijwaren. Hierbij wordt de koffer van de bestaande padenstructuur zoveel mogelijk behouden om de bijkomende verharde zones nabij kwetsbare wortelzones te verhinderen.”

100.000 bomen

Fractieleider van Groen Jordy Sabels schrok zich dinsdag echter een hoedje toen hij vernam dat op het plein bomen werden geveld. “Het is toch vreemd dat de schepen in zijn antwoord op onze vraag niets rept over het vellen van de bomen, terwijl ze een dag later tegen de vlakte gaan. De ambitie van de stad om 100.000 bomen te planten heeft toch geen nut als oude bomen worden verwijderd. Als Groene partij doet dit letterlijk pijn aan het hart.”