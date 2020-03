22.000 mondmaskers voor West-Vlaamse thuisverpleegkundigen Christophe Maertens

25 maart 2020

17u35 0 Ieper Thuisverpleegkundigen konden woensdag mondmaskers ophalen in het Ieperse RD Medical, een winkel voor medische benodigdheden. Dat gebeurde nadat de Vlaamse Beroepsvereniging Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV) de hand kon leggen op in totaal 22.000 maskers voor heel de provincie.

De Vlaamse Beroepsvereniging Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV) heeft een deel mondmaskers van de recente leveringen uit het buitenland kunnen reserveren. Dit konden ze samen doen met de collega’s van NPTV (Nederlandstalig Platform ThuisVerpleegkundigen).

In het totaal worden in West-Vlaanderen iets meer dan 22.000 maskers verdeeld over 756 leden van de VBZV. Voor de verdeling van het materiaal kon worden gerekend het Ieperse RD Medical, een winkel voor medische benodigdheden, die de deuren opendeed om het materiaal te laten ophalen.

Grensovergangen

Vrijwilligers Stijn Remaut van Flexzorg Rumbeke, Melissa Deceuninck uit Gistel en Rika Dumon en Katja Denyft uit Ieper zorgen voor de bedeling van de mondmaskers. “Er is deze dagen heel wat nood aan maskers, handschoenen en schorten”, zegt Stijn Remaut, ondervoorzitter VBZV. “Door de sluiting van de grensovergangen is het moeilijker geworden om over voldoende materiaal te beschikken. Eerst werd niet meer geleverd vanuit de grote depots in Duitsland, later ging ook de grens met Nederland dicht. Op de gewone markt wordt het materiaal aangeboden aan woekerprijzen, wat natuurlijk een probleem vormt voor de zelfstandige verpleegkundigen. Heel veel patiënten hebben schrik dat verpleegkundigen het virus mee verspreiden, maar met het gepaste materiaal wordt dat risico sterk verminderd.” Door de verdeling van dit beschermingsmiddel, worden de thuisverplegers dus niet in de kou gezet en kunnen zij ook hun dagelijkse activiteiten op een veilige manier verderzetten.