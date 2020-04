21 lokale webshops die je kan steunen tijdens deze coronatijd! Laurie Bailliu Christophe Maertens

14 april 2020

18u43 0 Ieper Handelszaken moeten noodgedwongen de deuren sluiten tijdens deze coronacrisis. Ze zetten zich nu voluit op webshops. We lijsten er 21 lokale voor u op.

POPERINGE

1. Vishandel en traiteur 't Vispunt uit Poperinge, nu bereikbaar via de webshop www.tvispunt.be.

2. Houblonesse uit Poperinge is een ambachtelijk streekproduct op basis van hopscheuten, dat je nu kan ontdekken via www.houblonesse.be.

3. Op de Facebookpagina Fous des Fleurs uit Poperinge kan je bloemstukken, huwelijksbloemen, grafwerk, tafeldecoratie, etalage aankleding, interieur aankleding en meer ontdekken.

4. Op zoek naar een leuk gezelschapsspel? Via Spellenwinkel De Speelplekke kan je een vraag stellen over een bepaald spel en dan maakt de Poperingse Bianca een voorstel. Aankopen worden geleverd aan huis of opgestuurd.

5. Juwelen, kledij, sjaals, handtassen en verzorgingsproducten kan je nu bestellen via Online Shop Lindsey.

6. Airsoftshop uit Poperinge is een airsoft shop met een uitgebreid assortiment aan merkproducten op het gebied van airsoft gun replica’s, airsoft onderdelen, tactical en military gear en andere airsoft toebehoren, nu te ontdekken via www.airsoftshop.be.

7. Het assortiment van ijs en streekproducten van het Poperingse ijssalon l’Heritage kan je nu ook bestellen via www.lheritage.be.

8. Via de webshop van brouwerij St.Bernardus uit Watou kan je cadeaubonnen, textiel, glazen bestellen.

9. Op de website van Médoc Beauty uit Poperinge kan je terecht voor leuke fashion, accessoires, verzorgingsproducten.

10. Megalec uit Poperinge biedt een ruim gamma huishoudelektro, tv & audio. Nu online te ontdekken via www.megalec.be.

11. De meubelen en decoratie van Maison Léonie uit Watou zijn nu te bezichtigen via www.maisonleonie.com.

12. De Peperstraat uit Poperinge biedt sportadvies op maat en levert nu ook aan huis. Ontdek hun collectie op www.depeperstraat.be.

13. Op zoek naar unieke en handgemaakte pakjes met een persoonlijke toets? Dan moet je bij de webshop van Madamie uit Poperinge zijn.

14. Wil je verse groeten & fruit bestellen? Je kan afhalen bij Groenten en Fruit Philip Theeten of vanaf een bestelling van 20 euro wordt je bestelling ook aan huis geleverd in Poperinge en omstreken, op vrijdag in regio Veurne - Koksijde - De Panne door ‘Groenten en Fruit Philip Theeten uit Poperinge.

15. Zelfgemaakte zeepjes en statement juwelen zijn nu via de website van Upstream Studio te bestellen.

16. Kinderspeciaalzaak Kili Kili zorgt ervoor dat je hun artikelen ook online kan bestellen via www.kilikili.be.

17. Tuincentrum Au Petit Jardin uit Proven pakt uit met een webshop tijdens deze coronaperiode. Bestellen vanaf 30 euro, gratis thuislevering in Groot-Poperinge. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis (als het product op voorraad is). Ontdek het assortiment op www.aupetitjardin.be. Een vraag over een ontbrekend product? Bel 057/ 33.39.63 of mail info@aupetitjardin.be.

IEPER

18. De collectie van Obelisk Fashion Ieper kan je nu ontdekken via de Obelisk Shop.

19. Optiek Porteman langs de Rijselstraat in Ieper blijft open, maar dan enkel op afspraak. De focus ligt op dringende herstellingen, lenzen en vloeistoffen en spoedvernieuwingen. De uitbaters leveren graag een sportbril, een lenzenpakket of een zonnebril aan huis of via bpost. Het spotten van vogels mag in deze coronatijden, en een verrekijker is daarbij een handig instrument.

Op portemankijkers.be vindt de liefhebber een groot aanbod van kijkers en telescopen. Leuk is de ‘keuzewijzer’ die een beetje helpt om door het bos de bomen te zien.

20. Van bieren, wijnen, sterke dranken, water, frisdranken tot melk: Tommelin Drankenhandel uit Ieper levert het thuis. Wie vandaag besteld voor 12 uur, krijgt zijn bestelling morgen afgeleverd. De winkel levert in een ruime regio.

21. De barista van koffiezaak SloWWings in Ieper staat te poppelen om de koffieliefhebber opnieuw te bedienen in de zaak. Ondertussen leveren de zaakvoerders aan huis: gemalen koffie of boontjes, koffie van de koffie zeilboot Tres Hombres: fair transport, fair trade en eco. Ook raw cakes en chocolade zijn mogelijk. “Wij leveren binnen een straal van 10 kilometer”, vertellen ze. Ontdek alles op hun website www.slowwings.be.