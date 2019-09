20 vrouwelijke artiesten werken mee aan tentoonstelling ‘Vrouwen²Women’ Christophe Maertens

25 september 2019

10u43 0 Ieper In Ieper stellen on de noemer ‘vrouwen²Women’ 20 artiestes hun werk tentoon in de historische kapel Belle Godshuis. De opbrengst van de tentoonstelling gaat integraal naar het studentenhuis van Moeders voor Vrede in Afghanistan. “Onze organisatie zet zich al jaren in voor vrouwenrechten en probeert toekomstperspectieven te bieden aan vrouwen die het slachtoffer zijn van conflicten en geweld.”

Van zondag 20 oktober tot en met zondag 10 november vindt in Ieper een kunsttentoonstelling plaats onder de noemer ‘Vrouwen²Women’. 20 gerenommeerde artiestes stellen hun werk tentoon in de kapel Belle Godshuis. Curator van de tentoonstelling is Jan Yperman.

“Toen Jennie Vanlerberghe, voorzitster van Moeders voor Vrede, mij vroeg om een tentoonstelling te maken ten voordele van Moeders voor Vrede, dacht ik onmiddellijk aan een selectie met hedendaagse kunst van uitsluitend vrouwelijke kunstenaars”, zegt curator Jan Yperman. “Hiermee wilde ik meteen een statement maken. De 20 vrouwelijke kunstenaars reageerden enthousiast op onze vraag om deel te nemen aan deze bijzondere expo. Kunstenaars zijn vaak extra gevoelig voor wat er zich in de wereld afspeelt. In deze tentoonstelling maak je kennis met een uitgelezen selectie prachtige en krachtige kunstwerken; een grote variëteit van vormen, materies en inhouden, een caleidoscoop zoals het leven zelf ook is.”

“Moeders voor Vrede is heel blij met deze tentoonstelling”, zegt voorzitster Jennie Vanlerberghe. “We zijn de curator, Jan Yperman, zo dankbaar voor die enorme inzet en het vele werk. Ook de twintig vrouwelijke kunstenaars kunnen we niet genoeg bedanken. Ze tonen vrijheid, ze tonen warmte, ze tonen gevoelens van een hoog niveau. Kunst is inderdaad een enorm teken van vrijheid.

We zijn ook heel blij en dankbaar dat we in de historische vredesstad Ieper iets kunnen betekenen, bijdragen. Via conferenties, congressen kwamen vrouwen van over heel de wereld naar Ieper. ‘Zo mooi, zoveel vrijheid,’ is hun commentaar.”

De opbrengst van de tentoonstelling gaat integraal naar het studentenhuis van Moeders voor Vrede in Afghanistan.

De tentoonstelling vindt plaats van 20 oktober tot 10 november 2019 in het Belle Godshuis aan de Rijselstraat 38 in Ieper en is vrij toegankelijk van woensdag tot zondag van 14 tot 18 uur.

Vernissage is van zaterdag 19 oktober van 17 tot 19 uur. Alle kunstwerken kunnen worden aangekocht.