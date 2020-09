16 nieuwe gevallen van Covid-19 in Ieper: “Vaak gaat het om mensen die terugkeren van reis of besmet geraakten op bijvoorbeeld de werkvloer” Christophe Maertens

09 september 2020

14u45 12 Ieper Volgens Sciensano zijn er in Ieper de laatste 7 dagen 16 positieve coronagevallen bij gekomen. Het gaat om individuele gevallen en niet om een uitbraak in een bepaalde organisatie. “Het Covid-19-team weet waar de besmettingen zich situeren en volgt iedereen nauw op.”

In Ieper zijn er, volgens Sciensano, de laatste 7 dagen 16 besmettingen bij gekomen. In absolute cijfers prijkt Ieper daarmee bovenaan de lijst van West-Vlaamse steden, voor Brugge, Oostende en Kortrijk. Op 100.000 inwoners betekent dat 46 gevallen, alleen Heuvelland en Spiere-Helkijn scoren op dat vlak hoger. “We hadden gehoopt dat we deze zomer volop konden inzetten op de exitstrategie, maar helaas”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De afgelopen dagen zien we een stijging van het aantal besmettingen in Ieper. Vrijdag waren dat er acht, maar vandaag (woensdag, red.) zitten we aan zestien besmettingen volgens Sciensano. De zorgatlas spreekt dan weer van 10 mensen. Die mismatch tussen die twee platforms blijft maar aanhouden.” Het Covid-19-team, waarin huisartsen en het ziekenhuis zijn vertegenwoordigd, weten waar de besmettingen zich situeren en volgen iedereen nauw op. “Het gaat om individuele gevallen en niet om een uitbraak in een bepaalde organisatie, zoals enkele weken geleden in Westvlees. Vaak gaat het om mensen die terugkeerden van een reis of die besmet geraakten bij nauwe contacten, zoals op de werkvloer.”

Mondmaskerplicht

Op de Ieperse gemeenteraad nam Hans Feys (CD&V) de mondmaskerplicht in de Ieperse centrumstraten op de korrel. Feys, die als traumatoloog in het Jan Yperman Ziekenhuis werkt, vraagt zich af of die plicht wel noodzakelijk is voor en na de sluitingsuren van de handelszaken. “Ook op plaatsen waar social distancing goed mogelijk is, lijkt een mondmaskerplicht overdreven.”

“Er werd vanuit de hogere overheden veel verantwoordelijkheid naar de burgemeesters geschoven”, reageert Emmily Talpe. “We zijn op de vraag van de federale overheid ingegaan om zelf de zones in de stad waar het drukker kan zijn met mondmaskerplicht af te bakenen. Dat was geen evidente oefening wat de voorwaarden betreft, maar het gebeurde weloverwogen.”

Eenvormigheid

“Mijn aanvoelen is, en ik zie dat ook in het straatbeeld, dat de meeste Ieperlingen de richtlijnen goed opvolgen. We hebben ingezet om mensen te sensibiliseren en er was signalisatie voorzien in de afgebakende zones. Wat de mondmaskersplicht in de centrumstraten betreft, kozen we bewust voor eenvormigheid. De uren waarbinnen de plicht geldt, stemden we af op de vastgelegde openingsuren van de cafés, van 6 uur tot 1 uur, en naar handhaving door de politie toe.”

“Met de scholen is er nauw overleg. We hebben hen al gesteund door nadars te leveren en spuitbussen om zelf signalisatie aan te brengen. Het CLB zit ook mee aan tafel in het Covid-19-team zodat we daar overkoepelend over alle scholen heen snel kunnen schakelen.”

Zelf bijkomende maatregelen

“Ik hoop dat de Nationale Veiligheidsraad binnenkort komt met een kader van gedragsregels en maatregelen die uniform gelden over heel Vlaanderen, en waar een breed draagvlak voor is. Dat neemt niet weg dat we bij een lokale uitbraak als stad zelf bijkomende maatregelen kunnen nemen om de situatie te beheersen”, aldus nog de burgemeester.