150 wachtende klanten voor Brantano die gesloten blijft Christophe Maertens Laurie Bailliu

25 augustus 2020

14u15 0 Ieper De sage rond de uitverkoop in het failliete Brantano blijkt steeds gekkere proporties aan te nemen. Aan het filiaal in Ieper verzamelden zich dinsdagmorgen zo’n 150 mensen voor de deur, terwijl de winkel gesloten bleef. Ook in Poperinge stonden heel wat klanten te wachten, maar daar was de winkel wel open.

Jari Wostyn in Ieper ging een kijkje nemen. “Ik zit in de blok en als pauze ben ik eens tot aan de winkel gewandeld”, aldus de jongeman. “Toen ik er arriveerde, rond 9.30 uur, bleek er al heel wat volk te staan. Er vormde zich een rij van ik schat zo’n 150 mensen. Die bleken allemaal voor niets te zijn gekomen, want de winkel bleef gesloten. Het personeel van het Ieperse filiaal is blijkbaar een handje gaan toesteken in Poperinge. Nadat het tenslotte duidelijk werd dat de deuren gesloten bleven, ben ik maar een andere winkel binnengestapt om er iets te kopen (lacht).” Wie in Poperinge wil genieten van de uitverkoop, moet ook daar geduld uitoefenen. Over de middag stonden heel wat klanten aan de winkel te wachten om te shoppen.