121 per uur in zone 70: bestuurder speelt rijbewijs kwijt VHS

25 november 2019

19u51 0 Ieper De politie hield afgelopen weekend verkeerscontroles in Ieper, Poperinge, Zonnebeke, Wervik en Staden. Vijf automobilisten moesten hun rijbewijs afgeven.

De controles vonden plaats tussen in de nacht van zaterdag op zondag. 168 voertuigen werden gecontroleerd op snelheid, 39 daarvan reden te snel. Eén automobilist spande de kroon, in negatieve zin: hij reed 121 kilometer per uur in een zone 70. De man mocht te voet zijn weg verderzetten. 249 bestuurders werden onderworpen aan een alcoholtest. Zeven daarvan verkeerden in de alarmfase, vijf mensen bliezen positief. Van die laatsten moesten twee bestuurders hun rijbewijs afgeven. Een man die pertinent weigerde om een ademtest en een bloedproef te ondergaan, speelde ook z’n rijbewijs kwijt. Twee automobilisten werden onderworpen aan een speekseltest, in één geval leverde dat een positief resultaat op, gevolgd door intrekking van het rijbewijs. In de wagen van de bestuurder in kwestie werden trouwens ook drugs aangetroffen. De man werd gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket.