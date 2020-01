120 Britse touroperators, reisorganisatoren en autocarbedrijven op bezoek in Ieper Christophe Maertens

10 januari 2020

10u22 4 Ieper Ieper verwelkomt van 16 tot 19 januari bijna 120 vertegenwoordigers van Britse touroperators en autobedrijven. Zij vertegenwoordigen samen meer dan vijftig verschillende bedrijven. “Tijdens deze vierdaagse maken ze kennis met het toeristisch aanbod in Ieper en de frontstreek.”

In januari 2017 organiseerde Toerisme Ieper samen met vijf Ieperse hotels en gesteund door Westtoer en Toerisme Vlaanderen de eerste editie van de ‘Discovery Tour Ypres & Somme’. “Dat was een groot succes. Een tweede editie lonkt en volgende week is het zover”, zegt schepen van Toerisme Diego Desmadryl. “Op het programma staan een kennismaking met het Yper Museum en het In Flanders Fields Museum, een deelname aan de Last Post, een dagexcursie naar de Somme - waar de WO I-sites worden bezocht - een kleine toerismebeurs in de kazematten, excursies in de Ieperboog, hotelbezoeken, een galadiner, een bezoek aan het Bellewaerde Aquapark en brouwerij Sint-Bernardus in Watou.”

Battlefield-product

De toeristische aanbieders en logiesverstrekkers van Ieper en omgeving willen de bezoekers tonen dat er ook na 2018 nog volop geïnvesteerd wordt in kwaliteit, service en nieuwe producten. “De grote respons bij de Britse touroperators bewijst dat ook zij verder willen met het Battlefield-product en ze net als in het verleden open staan voor een vruchtbare samenwerking met de aanbieders in ‘Flanders Fields’”, besluit de schepen.