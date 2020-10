106-jarige Godelieve Voet overleeft corona: “Ze hadden mij hierboven nog niet nodig” Christophe Maertens

12 oktober 2020

13u57 6 Ieper In Ieper heeft een vrouw van 106 jaar een Covid-19-besmetting overleefd. Godelieve Voet verliet dinsdag het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper in blakende gezondheid. “Schrik? Neen, ik ben niet bang geweest”, vertelt de dame.

“Ik was dood en ik leefde nog.” Godelieve Voet vierde op 7 oktober haar 106de verjaardag en even dacht ze dat het haar laatste was. De vrouw liep in rusthuis Zonnelied, waar ze al enkele jaren verblijft, corona op. Ze werd fel verzwakt naar het ziekenhuis in Ieper overgebracht. Als bij wonder overleefde de vrouw de besmetting, een beetje tot iedereens verbazing, ook die van kleinzoon Danny Cool. “Ik dacht dat we mémé kwijt waren, wat niet verwonderlijk zou zijn geweest. Ze was op geen enkel ogenblik bang en ze leek haar lot te aanvaarden.” Godelieve zegt echter blij te zijn dat ze nog leeft. “Ze hebben mij blijkbaar nog niet nodig hierboven.”

