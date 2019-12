100 jaar Koninklijke Harmonie Ypriana: nieuw logo én feestprogramma Laurie Bailliu

08 december 2019

00u34 1 Ieper De Koninklijke Harmonie Ypriana bestaat in 2020 honderd jaar en ze zijn van plan om dat uitgebreid te vieren. Hun verjaardagsjaar omvat een feestprogramma, een vierdelige publicatie én een nieuw logo.

De Koninklijke Harmonie Ypriana stelde zaterdagnamiddag hun feestelijkheden ter gelegenheid van hun 100ste verjaardag voor. “Ypriana vzw omhelst een veelheid aan muzikale groeperingen die elk op hun eigen manier bijdragen aan de groei en bloei van onze vereniging: Koninklijke Harmonie Ypriana, Jeugdharmonie Ons Kramikkels, Ieper KinderOrkest, Trommelkorpsen Ons Kramikkels en Ypriana en De Brasserie. Daarnaast zijn er ook spontane gelegenheids ensembles bijvoorbeeld een Clarinet Choir”, vertelt voorzitter Klaas Coulembier.

Naar aanleiding van hun 100ste verjaardag pakt de Koninklijke Harmonie Ypriana uit met een nieuw logo. “Het logo van Ypriana is al een hele tijd in gebruik en vindt zijn oorsprong in de allereerste vlag van Ypriana uit de jaren 1920. Op die vlag was een lyra afgebeeld als symbool van de muziek. Door de jaren heen werden verschillende varianten van deze lyra gebruikt als logo. De honderdste verjaardag van Ypriana beschouwen we als een echte mijlpaal, en dus een geschikt moment voor een ander beeld. Bovendien bevat het huidige logo ook nog het vroegere logo van Stad Ieper, dat sinds 2009 vervangen is”, legt Coulembier uit.

Nieuw logo

“Voor het nieuwe logo vertrokken we van een ontwerp dat beelden kunstenaar en ere-voorzitter Hendrik Cherchye maakte. Hij combineerde de letter H van ‘harmonie’ en Y van ‘Ypriana’ tot een sterk en eenvoudig beeld. Hiermee nemen we weliswaar afscheid van de lyra die ons honderd jaar muzikaal vergezelde, maar het nieuwe logo is dan weer verwant met de stemvork. Het logo van de stad Ieper zit niet als dusdanig verweven in het Ypriana-logo, maar het vraagt eveneens weinig verbeelding om in de rechtopstaande vorm van het logo de I van Ieper te lezen. Christophe Pattyn zorgde voor de grafische uitwerking van dit logo zodat het gebruikt kan worden in alle online en offline communicatie vanaf 2020. Het initiële kleurenschema bevat het donkerblauw uit de historische uniformen en het oranje als combinatie van geel en rood uit het vorige logo.”

Tempo Ypriana

Daarnaast brengt Ypriana ook een driemaandelijks magazine met als titel ‘Tempo Ypriana’ uit met actualiteit, geschiedenis en satire. ”In 1995 verscheen het boek ‘75 jaar Ypriana. Een stad vol muziek’. De publicatie vertelt de geschiedenis van Ypriana op een geïllustreerde manier. Voor ons feestjaar besloten we dat een moderne en dynamische vereniging ook op een andere manier haar geschiedenis kan vertellen dan met een klassiek boek. Het nieuwe magazine zal niet enkel verspreid worden onder de leden, maar ook op verschillende plaatsen in de stad.”

Feestprogramma

Hun 100ste verjaardag viert de Koninklijke Harmonie ook met een feestprogramma met tal van optredens. “Op 119 en 20 december hebben we onder andere ons verhalend concert en van 15 tot en met 19 april trekken we naar Londen voor een concertreis. Als stadsharmonie in een stad die elk jaar talloze Britse toeristen ontvangt, ligt de keuze voor Engeland voor de hand. Dankzij de samenwerking met de Last Post Association en The Royal British Legion kunnen we concerteren op twee unieke locaties: St. John’s Cathedral in Upper Norwood en Royal Hospital Chelsea. We kozen ervoor om van deze reis een familiereis te maken. Behalve de ruim 70 muzikanten gaan er nog eens evenveel partners en kinderen mee.”

De honderste verjaardag van Ypriana zal niet onopgemerkt voorbijgaan. “De voorbije jaren werd al veel werk verzet in voorbereiding om het feestjaar 2020. Er werd met alle muzikanten gebrainstormd over mogelijke activiteiten, ideeën werden verzameld via een ideeënbus en er werd een werkgroep samengesteld.” Ook dit jaar kan je Ypriana nog aan het werk horen op zaterdag 21 december tijdens het traditionele Eindejaarsconcert in Het Perron. Onder de noemer Hispania brengt het orkest een programma met Spaanse muziek. Meer informatie via www.harmonieypriana.be.