100 dagen in Ieper: “Het is een symbolisch afscheid van het middelbaar onderwijs.” Christophe Maertens

21 februari 2020

12u03 0 Ieper Donderdagavond en vrijdag vierden ook in Ieper de laatstejaars hun 100 dagen. De traditionele karrentocht vertrok aan de Grote Markt om halt te houden aan zaal Fenix, waar de jongeren een ontbijt wachtte. Er waren enkele meldingen van onregelmatigheden, maar over het algemeen bleef het binnen de perken.

Vrijdagochtend rond 6.30 uur verzamelden de laatstejaars in hun respectievelijke scholen om aan de stoet met zelfgebouwde wagens deel te nemen. De stoet startte aan de Grote Markt om halt te houden aan zaal Fenix, waar de jongeren een ontbijt wachtte. Onderweg hielden de jongeren van zich horen – wat ze aan zichzelf wel verplicht zijn – en werd hier en daar wel een voetzoeker gegooid. De politie was alert, maar al bij al bleven de scholieren heel braaf. Binnen zaal Fenix kregen de jongeren van het college de prijs van de mooiste wagen.

Mooie afsluiter

“Gisterenavond (donderdag, nvdr) zijn we beginnen vieren en we hebben ondertussen wel meerdere pintjes gedronken”, aldus Kobe Pattyn (17), die in het VTI de richting industriële wetenschappen volgt. “Het verbod op bommetjes volgden we wel niet zo goed op. Met onze klas hebben we 3 of 4 GAS-boetes aan ons been. Het is een beetje een symbolisch einde van ons middelbaar onderwijs, maar ik zie het ook als een bedanking. Het is een mooie afsluiter van mijn scholierentijd, het is goed geweest, maar ik ga blij zijn dat het gedaan is (lacht).”

Pieter Roets, directeur van het VTI is tevreden over het verloop van de 100-dagenviering. “Op onze school, maar ook in de andere scholen vermoed ik, waren er geen problemen met bommetjes en zo. Je kan dat natuurlijk nooit volledig uitsluiten en we hebben geen mensen genoeg om de jongeren buiten de schoolmuren in de gaten te houden.”

Chinees vuurwerk

Gemeenteraadslid Peter De Groote (CD&V), die in het centrum woont, vond het afgelopen nacht minder leuk. “Ik woon 49 jaar in de binnenstad en heb al heel wat goeie 100 dagen vieringen meegemaakt! Het evenement is iets waar ik ook 100 procent achter sta. Maar wat deze nacht in de binnenstad gebeurd is, vond ik minder leuk: vechtpartijen, vandalisme en nachtlawaai. In het Schotlandstraatje werd om 3 uur alleen maar Chinees vuurwerk. Voor de mensen die net als ik wonen in de binnenstad en dieren hebben, was dit alles behalve aangenaam.” In de Sint-Jacobstraat werd een blauwe streep op enkele wagens getrokken. Ook op een paar muren werd rode kleur aangebracht. “Vandalisme kan echt niet”, aldus Peter De Groote. “Het is echter niet ondenkbaar dat er zich andere mensen onder de scholieren mengden om van de situatie te profiteren. 100 dagen moet een feest zijn met optochten en plezier, maar vandalisme hoort daar niet bij.”

Nachtje doortrekken

Schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA) draaide de hele nacht mee als vrijwilliger in De Fenix. “Het was een fijn nachtje”, lacht de schepen. “Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Op die manier zie ik de mensen op het terrein eens en zien zij mij eens. Het is allemaal zonder problemen verlopen. Ik heb vandaag mijn eerste vergadering om 14 uur geplaatst, eerst toch nog een paar uur slapen. Een nachtje doortrekken, ik kan er precies niet meer zo goed tegen.”

Het politiereglement voor de 100 dagenviering was dit jaar versoepeld. Het nieuwe stadsbestuur schrapte bijvoorbeeld het verbod dat caféuitbaters hun zaak moesten sluiten van 3 uur tot 8.30 uur. Wel bleven onder meer het verbod op voetzoekers en vetstiften verboden. Dit jaar werden er verschillende GAS-boetes uitgeschreven.