1 op 8 te snel bij zondagscontroles Arro Ieper LSI

07 oktober 2019

16u43

Bron: LSI 0 Ieper Bij verkeerscontroles in Staden, Moorslede, Zonnebeke, Wervik, Ieper, Vleteren en Heuvelland zijn op zondag 6 oktober 213 van de 1.654, of iets meer dan 1 op 8, gecontroleerde voertuigen geflitst. In de bebouwde kom van Wervik reed bijna 1 op 4 te snel.

De controles vonden tussen 14u en 22u zondagnamiddag en –avond plaats. In Moorslede moest één automobilist zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren omdat hij in de bebouwde kom 90 km/u reed. Terwijl in de bebouwde kom van Staden amper 2,34% te snel reed, raasden in Wervik maar liefst 23,36% door de zone met een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Vijf van 204 gecontroleerde automobilisten hadden te veel alcohol op. Eén van hen zag zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Eén automobilist reed onder invloed va drugs. Zijn auto is in beslag genomen. Voorts waren 4 automobilisten achter het stuur aan het telefoneren en zijn 17 processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven voor defecte autolichten. Zeker een aandachtspunt nu de donkere dagen er opnieuw aankomen.