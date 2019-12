1 op 5 te snel op tweede Kerst in arro Ieper LSI

27 december 2019

18u52

Bron: LSI 0 Ieper In de zone Arro Ieper reed op tweede Kerstdag bij verkeerscontroles maar liefst 1 op 5 van bijna 3.000 gecontroleerde voertuigen te snel. Dertien automobilisten hadden te veel gedronken, twee speelden hun rijbewijs kwijt. Bovendien reden drie chauffeurs onder invloed van drugs. Ook zij moesten het verder zonder rijbewijs zien te doen.

In totaal controleerde de politie in Ieper, Vleteren, Langemark-Poelkapelle, Passendale (Zonnebeke) en Staden 2.939 voertuigen. 595 reden te snel. In de bebouwde kom van Passendale konden 143 inbreuken vastgesteld worden, goed voor bijna 40% van de gecontroleerde auto’s. De hoogst gemeten snelheid was er 81 km/u. Maar ook in de bebouwde kom van Staden en Ieper reed 1 op 3 te snel. In Staden vlamde een auto aan 96 km/u door de bebouwde kom. Voor al de betrapte automobilisten wacht een duur eindejaarsgeschenk.