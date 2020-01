1.500 Picanol-medewerkers thuis tot en met donderdag Laurie Bailliu

14 januari 2020

16u21 21 Ieper De vestiging van Picanol Group Ieper blijft gesloten tot en met donderdag. Het bedrijf werd maandag getroffen door een cyberaanval.

De weeftouwenfabrikant Picanol kreeg maandag melding dat hun softwaresysteem was gehackt met ransomware. Daarbij vragen hackers losgeld in ruil voor een code om de computergegevens weer vrij te krijgen. De vestiging in Ieper ligt volledig plat door de cyberaanval. De 1.500 werknemers zaten dinsdag thuis wegens werkloosheid door overmacht en dat zal nog even zo blijven. “Alle werknemers worden op de hoogte gebracht dat ze sowieso woensdag en donderdag thuis zijn. De kans is groot dat we vrijdag ook niet werken, maar dat laten we nog even in het midden. Als we vrijdag met enkele personeelsleden aan de slag kunnen, zullen we dat misschien ook doen”, zegt Stefaan Williams, hoofdafgevaardigde van de christelijke vakbond ACV. “Sowieso zijn we woensdag en donderdag gesloten. Dit is een serieuze ramp voor de fabriek, maar we kunnen er niets aan doen. Nu kunnen we alleen maar het personeel verwittigen en alle dossiers in orde brengen zodat ze een vervangingsinkomen krijgen.”

Veilig herstel

“Samen met externe experts doet Picanol Group er alles aan om de aanval op te lossen en de impact op zijn activiteiten en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Prioriteit is een veilig herstel van de IT-systemen mogelijk te maken. Op basis van de huidige situatie houdt Picanol Group er rekening mee dat er deze week niet meer geproduceerd zal worden. De autoriteiten zijn ondertussen op de hoogte gebracht en ondersteunen Picanol Group bij de inspanningen om het probleem op te lossen”, communiceert de Picanol Group.