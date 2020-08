1.500 moerasplanten versterken oevers van Dikkebusvijver: “Ook belangrijk om het water te zuiveren” Peter Lanssens

30 augustus 2020

11u10 0 Ieper Vrijwilligers van de stad Ieper en Sportvisserij Vlaanderen hebben zaterdag ruim 1.500 moerasplanten langs de oevers van de Dikkebusvijver aangeplant. Het gaat concreet over kleine lisdodde, gele lis, riet en mattenbies. De planten versterken niet enkel de oevers, door oevererosie te voorkomen ook. Ze zijn verder belangrijk voor de biodiversiteit in de vijver.

Want tussen de wortels, de stengels en de bladeren van de moerasplanten vestigen zich bacteriën, watervlooien, slakjes en wormen. Die het water zuiveren. En insecten en andere dieren zoals jonge vissen vinden er een schuilplaats. De planten onttrekken bovendien voedingsstoffen aan het water. Waardoor algen en (blauw)wieren, die het water kunnen vergiftigen, minder kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Het zijn niet de eerste werken daar. De stad Ieper en de provincie lieten in 2018 en 2019 het slib uit de vijver verwijderen. Vorig jaar werden in een samenwerking met Sportvisserij Vlaanderen schuilkooien geplaatst. Waar vissen zich beschermen tegen de predatie van aalscholvers. In dat kader werd ook een vistrap met breukstenen geplaatst, aan de kant van de Kemmelbeek. Zodat vissen vanuit de vijver makkelijker de beek bereiken, om er zich te verschuilen als aalscholvers hen opjagen. Dit jaar loopt er een proefproject. Hengelaars van vereniging ‘de Westhoek Roofvissers’ mogen tien zaterdagen met elektrische bootjes het water op, om te vissen. En enkele vissers volgden een opleiding tot ‘hengelsteward’, om de controle op en rond de vijver te verzekeren.

Vissers bieden ook hulp tijdens opruimacties en bij werken zoals de aanplant van de meer dan 1.500 moerasplanten, op zaterdag 29 augustus. “We zijn tevreden dat hengelaars meewerken aan het ecologisch herstel en de netheid van de Dikkebusvijver. We hopen van de Dikkebusvijver terug de parel van weleer te maken, dankzij de jaarlijkse investeringen”, zegt schepen van Leefmilieu Valentijn Despeghel (sp.a).

Ook Sportvisserij Vlaanderen prijst de huidige aanpak. Die vereniging mag het huurgeld, aanvankelijk jaarlijks aan de stad Ieper te betalen als vergoeding voor het hengelrecht, nu zelf ook inzetten voor de ecologische ontwikkeling van de vijver. Wat concreet tot het plantproject van afgelopen zaterdag leidde.

“Stad en Sportvisserij Vlaanderen werken naast de hengelsport nu ook meer en beter op ecologisch vlak samen”, verduidelijkt Jelle Vandaele van Sportvisserij Vlaanderen. “Schepen Valentijn Despeghel nam het voortouw. Samen met zijn medewerkers Lieven Stubbe van de dienst landschap en Erik Marrecau van de milieudienst. Ze trokken zaterdag ook hun laarzen aan, tijdens de plantactie.”