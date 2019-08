“Zorg dat je fiets klaar is voor het nieuwe schooljaar” Christophe Maertens

19 augustus 2019

11u26 0 Ieper De politie van zone Arro Ieper vraagt fietsende scholieren hun tweewieler in orde te brengen voor aanvang van het schooljaar.

“School begint over twee weken, tijd genoeg om nog te zorgen dat je fiets klaar is voor het nieuwe schooljaar”, post de politie op de sociale media. Fietsers kunnen gebruik maken van controlekaarten die te vinden zijn op de site van de politie. Daarop staat te lezen wat wettelijk verplicht is: onder andere remmen vooraan en achteraan, een bel, witte reflector vooraan, rode reflector achteraan, pedaalreflectoren en een reflecterende strook aan de wielen.