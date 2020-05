Zaterdagmarkt in Ieper weer van start vanaf 23 mei, maar met beurtrol voor niet-voedingskramen

Christophe Maertens

14 mei 2020

19u04 3 Ieper De zaterdagmarkt zal op 23 mei voor het eerst weer plaatsvinden, maar met minder kramen dan normaal. Met een beurtrolsysteem voor niet-voedingskramen en de nieuwe locatie in de Leopold III-laan voldoet de stad aan de regels voor een veilig verloop van de zaterdagmarkt.

“We zijn blij dat we de zaterdagmarkt weer kunnen opstarten. We waren al klaar voor de heropstart, maar hebben het plan moeten bijsturen door de nieuwe regels met een plafond van vijftig marktkramen. Natuurlijk hopen we snel weer naar de vertrouwde stek op de Grote Markt terug te kunnen”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper). De Ieperse zaterdagmarkt telt 74 vaste kramen. De voedingskramen zullen elke week op de markt staan en alle andere kramen beurtelings om de twee weken.

Circulatieplan

In de Leopold III-laan kunnen de kramen op een lange rij worden opgesteld. De volledige lengte van de straat is noodzakelijk omdat er maximum één persoon per 1,5 lopende meter wordt toegelaten. Alleen zo kunnen bezoekers makkelijker afstand houden en is een circulatieplan met wandelrichting beter mogelijk. “Net als in de Ieperse winkelstraten zullen op de grond pijlen en borden bevestigd worden om de bezoekers aan te geven in welke richting ze moeten wandelen”, zegt de schepen. “Aan de ingangen van het marktparcours komt in- en uitgangscontrole met uitleg over het circulatieplan, de info over social distancing en de opstelling van de kramen. Voor elk marktkraam zal ook een wachtzone afgebakend worden voor het publiek.”

Parkeren

Aan de Menenpoort wordt een extra fietsenstalling geïnstalleerd. Parkeren kan op de parkings van de sportinfrastructuur, inrijden via de Picanollaan. Vanuit het centrum kunnen mensen te voet via de voetgangersbrug het marktparcours bereiken.