‘Westhoekverhalen’: van nieuw boek vol verhalen uit de streek tot opleiding ‘storyteller’ Christophe Maertens

12 november 2019

15u41 0 Ieper In de Westhoek wordt iets gedaan met de vele verhalen die er te horen zijn. Enkele partners sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden het project ‘Westhoekverhalen’. In dat kader kunnen vertellers nu bij Syntra de opleiding ‘storytelling’ volgen.

De Westhoek is een vat vol verhalen, aldus de initiatiefnemers van ‘Westhoekverhalen’. “Het zijn verhalen die de regio aantrekkelijker maken en mensen aanzetten tot een bezoek. Streekverhalen bouwen ongetwijfeld mee aan een sterkte streekidentiteit. Veel van de verhalen in de Westhoek hebben de voorbije jaren hun weg gevonden naar het grote publiek. Maar er zijn nog veel vertellingen die niet te horen zijn geweest en daaraan wil ‘Westhoekverhalen’ iets doen. “Met het project willen we streekverhalen verzamelen en creëren, bewaren en ontsluiten”, klinkt het. “Het project heeft als doel het ontwikkelen van een ruim en vernieuwend aanbod aan toeristische producten binnen de verhaallijnen van de Westhoek. Om de doelstellingen van het project te bereiken worden 3 soorten acties uitgerold.”

Ontwikkeling

In de loop van het project worden enkele publicaties uitgegeven. Een daarvan werd al verwezenlijkt: het boek ‘Indlikse toeren in de Westhoek’ van schrijver en verteller Yves Bodue. “Ik maak al vijftien jaar vertelwandelingen in en rond Muziekcentrum Dranouter”, zegt Yves. “Daarbij vertel ik straffe verhalen waarbij hilarische figuren de meest vreemde toeren meemaken.” De schoonste van die verhalen staan nu in het boek. “Dat telt 236 pagina’s en staat vol met door mij verzonnen vertellingen rond de waargebeurde geschiedenis van de Westhoek. Je leest over historische figuren en leert nieuw volk kennen, zoals de jeugdige kapster Gina en pastoor Lemire.” In het boek staan mooie illustraties van Frans Dejonckheere.

Een ander voorbeeld van ontwikkeling is het vlog-project. “Al eeuwenlang worden verhalen traditioneel doorgegeven van generatie op generatie”, zegt Miguel Bouttry. “Het wordt echter altijd maar moeilijker om de huidige jeugdige en nieuwe doelgroepen te bereiken. Daarom moeten we streekverhalen ook via de nieuwe media verspreiden.” Miguel Bouttry maakt gebruik van een vlog (een video weblog, nvdr) om een nieuw deel publiek te lokken. “Volgend jaar willen we 20 vlogs maken waarin telkens een straf verhaal wordt gebracht op een minder gekende locatie in de Westhoek. We willen de vlogs niet enkel als promotiekanaal inzetten door Westtoer, maar ook als ‘best practice’ binnen de opleiding ‘storyteller’. Ze kunnen een inspiratiebron zijn voor andere vloggers die aandacht willen besteden aan streekverhalen.”

Opleiding

“We roepen het nieuwe opleidingstraject Westhoek Storyteller in het leven”, zegt Patrick Gyselinck van Syntra West. “Het doel is het ontwikkelen van nieuwe producten. Dat kunnen bijvoorbeeld vertelwandelingen zijn. pas op, het is geen gidsenopleiding. Wie wil deelnemen moet een toelatingsprocedure doorlopen, wellicht een sollicitatie met daarop een contactmoment. Deelnemers moeten zich engageren om effectief een product te maken en dat in de praktijk omzetten. Westtoer helpt met de promotie.” De cursus vindt plaats in Ieper en begint in september 2020. Kandidaten kunnen zich al aanmelden via ieper@syntrawest.be. Bij de cursus hoort een boek, dat apart te verkrijgen zal zijn.

Ontsluiting

Alles wat binnen het project ‘Westhoekverhalen’ wordt gemaakt, zal beschikbaar zijn. Een verhalenkalender als kick-off voor de cursisten, de reeks vlogs, een reisgids langs plaatsen met een bijzonder verhaal staan de komende twee jaar op het programma.

‘Westhoekverhalen’ krijgt 50.000 euro via Leader, een subsidiëringsproject gericht op plattelandsontwikkeling. Europa betaalt daarvan 50 procent, Vlaanderen 25 procent en de provincie eveneens 25 procent.