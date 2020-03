Wereldfietser komt thuis in een andere wereld: “Na zolang weg te zijn geweest, verwacht je min of meer een feestelijk ontvangst. Deze keer was er totaal niemand.”

Christophe Maertens

25 maart 2020

Grégory Lewyllie (49) is terug in Ieper, na een (fiets)reis van zomaar eventjes 22 maanden. Hij doorkruiste in totaal 27 landen. Het laatste deel van zijn trip werd ontsierd door de coronacrisis. "Het was moeilijk thuiskomen, maar ik kijk met een meer dan tevreden gevoel terug op de reis. Het was een zalige ontdekkingstocht.

Ieperling Grégory Lewyllie vertrok op 3 juni 2018 uit Ieper voor wat een trip door 27 landen zou worden. De avonturier was in totaal 22 maanden onderweg, met een onderbreking van twee maanden na een val in Laos waarbij hij een sleutelbeenbreuk opliep. Grégory voerde zijn reis uit op een zelfgemaakte elektrische bamboefiets aangedreven op zonne-energie.

“De eerste 14.000 kilometers van de trip werden afgelegd in het kader van een solarwedstrijd. We moesten vanuit het zuiden van Frankrijk op zonne-energie fietsen naar het Chinese Kanton, helemaal ten zuiden van het land. De route verliep via Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Tsjechië, Polen, Oekraïne, Rusland, Kazakstan, Oezbekistan, Kazakstan, China.” Daar aangekomen begon Grégory aan een terugtocht langs Laos, Maleisië, Singapore, Sumatra, Zuid-india, Sri Lanka, Java, Bali, Lombok, Flores, Komodo, Sulawesi, Maleisië, Japan, Laos, Cambodja, Thailand, Birma, Noord-India, Nepal.

Amerikaanse toerist

Het coronavirus dwarsboomde de laatste reisweken van Grégory. “De bedoeling was om de laatste twee weken van mijn reis Bhutan te verkennen. Drie uur voor ik de grens overstak kreeg mijn gids telefoon dat het land zijn grenzen afsloot voor alle buitenlanders”, zegt de Ieperling. “Daags voordien was er een Amerikaanse toerist positief getest. Bhutan nam het zekere voor het onzekere en weigerde nog langer toeristen te ontvangen. Ik heb dan maar ter elfder ure een vlucht genomen naar Nepal omdat ik daar bij aankomst een ‘visum on arrival’ kon krijgen.”

De fietser keerde uiteindelijk huiswaarts vanuit de Nepalese hoofdstad Kathmandu. “Ik raakte nog net op tijd weg en had geluk dat ik bij vertrek kon aantonen dat ik al lange tijd niet meer in België was geweest. Ik maakte een tussenlanding in Turkije en dat land had beslist om geen Belgen meer toe te laten op hun grondgebied. Dat ik al lang geen voet meer had gezet op Belgische bodem is mijn redding geweest om toch thuis te geraken.”

7 uur journaal

Grégory Lewyllie werd tijdens de laatste dagen van zijn reis op de hoogte gebracht van de situatie in België. “Omdat ik op dat moment aan het stappen was in het Himalayagebergte sijpelde de informatie maar langzaam door. De ware toedracht en de ernst zijn pas beginnen doordringen eenmaal ik voet aan land zette. Vooral toen ik voor het eerst sinds bijna een jaar naar het 7 uur journaal keek, kon ik de impact van het coronagebeuren beter inschatten.”

Positief blijven

Voor de wereldreiziger was het moeilijk thuiskomen. “Ik liep wat verloren”, klinkt het. “Normaal word ik bij mijn thuiskomst opgewacht door familie en vrienden. Na zolang weg te zijn geweest, verwacht je min of meer een feestelijk ontvangst. Deze keer was er totaal niemand. Iedereen heeft angst. Ook het feit dat ik mijn leven hier terug op de rails moet krijgen, maakt het in de huidige omstandigheden extra moeilijk. Maar ik blijf positief.”

Mensenmassa

Hoewel hij de thuiskomst liever anders had gezien, kijkt Grégory toch met een heel positief gevoel terug op zijn reis. “De mooiste ervaringen tijdens de reis waren de vele toevallige ontmoetingen onderweg en de spontane gastvrijheid. Het spreekt voor zich dat je niet onopgemerkt voorbijfietst als je met een vehikel van 4 meter 20 ergens komt. Het viel me op dat naarmate ik verder doorfietste in Azië de belangstelling aanzwol. In landen als India en Bangladesh kwam echt een mensenmassa op mij af. Het is me meermaals overkomen dat ik in Bangladesh ergens stopte om een kopje thee te drinken en ik in een mum van tijd omringd werd door wel honderd nieuwsgierigen.”

Meisje geadopteerd

“Er zijn tal van mooie herinneringen die me voor altijd zullen bijblijven. Ik denk aan de ontmoeting met Carlo Toye, de jongeman uit Langemark die ruim tien jaar geleden België inruilde voor Cambodja. Hij baat er een industriële wasserij uit en woont er samen met zijn Cambodjaanse vrouw Lada en zoontje Eliano. De mooiste herinnering is ongetwijfeld die in Bangladesh. In het kustplaatsje Cox’s Bazar bezocht ik een vluchthuis met weeskinderen. Ze hadden me uitgenodigd om te vertellen over mijn solartrip. De dag daarop keerde ik terug om het 14-jarige meisje Samihaa te adopteren. Het is de bedoeling dat ik de komende jaren haar studies betaal, zodat ze in haar eigen land een betere toekomst kan uitbouwen.”

“Eenzaamheid? Ik moet bekennen dat ik daar niet gauw last van heb, misschien omdat elke dag zo anders is”, klinkt het. “Als je ’s morgens vertrekt weet je nooit wat de dag brengt. Ik was niet gebonden aan een vast reisschema en dat heeft je een onbeperkte vrijheid. Je hoort me niet zeggen dat het allemaal rozengeur en mannenschijn is. Er zijn natuurlijk dagen dat het wat minder mee zit, omdat het weer barslecht is of omdat de techniek van de fiets het laat afweten. Het leven op de fiets is er net als thuis, vaak met ups en downs.”

De zijderoute

De fietser zegt ontelbare mooie plekken te hebben ontdekt. “Er zijn altijd landen die erboven uitsteken, ik denk aan Oezbekistan”, klinkt het. “Dat land heeft een rijke architecturale geschiedenis, omdat de zijderoute er langs liep. Birma blijft voor mij in mijn top drie staan. Mensen zijn daar supervriendelijk. Eén van mijn laatste landen was een voltreffer van formaat: Bangladesh. Dat land is totaal niet toeristisch, ik heb er niet één tegen het lijf gelopen en misschien daarom is het land nog zo puur. Het is een land vol contrasten, overbevolkt, maar op fotografisch vlak een droomland.”

Volwassenenonderwijs

“Ik blik met een meer dan tevreden gevoel terug naar de reis. Het was een zalige ontdekkingstocht. Ik maakte ontzettend mooie dingen mee en heb vaak een land en zijn cultuur vanachter de schermen van het land ontdekt. Mocht ik kunnen, dan spring ik zo terug op de fiets. Maar ik voelde dat het tijd was om te landen. Ik heb zoveel mooie reisherinneringen meegebracht die ik de komende jaren ga koesteren. De eerste vier jaar ga ik vooral vakantie dicht bij huis nemen, want ook dichtbij is het leven best wel mooi en verrassend.”

Grégory neemt vanaf september de draad terug op in het volwassenenonderwijs. “De komende vier jaar wil ik terug de boer op gaan met foto-filmreportages. Ik zal me niet meteen vervelen en misschien is dat wel de beste remedie om de reismicrobe wat in bedwang te houden.”

Ook maakt hij een foto-reisboek over zijn trip. Het boek wordt medegefinancierd door Davidsfonds Ieper en zal op zaterdag 26 september aan het grote publiek voorgesteld worden tijdens een boekpresentatieavond in het cultureel centrum ‘Het Perron’ te Ieper.

Tips voor de reiziger

Voor wie zelf eens de vleugels wenst uit te slaan voor een langere periode kan ik wel een paar tips meegeven:

• “Het lijkt de evidentie zelve, maar zorg dat je in regel blijft met je ziekteverzekering en dergelijke en sluit ook een aparte reisverzekering af”, weet Grégory. “Als er iets fout loopt en je moet bijvoorbeeld gerepatrieerd worden, dan lopen dergelijke kosten al snel op tot ettelijke duizenden en soms wel tienduizenden euro’s.”

• Less is more. “Je kan echt met weinig reizen, geloof me. Een ganse garderobe achter je aanzeulen, heeft totaal geen zin. Je kan snel al iets uitwassen en hoe lichter je reist hoe beweeglijker je je kan verplaatsen.”

• Als je lang op reis gaat, is het inplannen van een reisbestemming best aan te raden. Ook aan de andere kant van de wereld zijn landen seizoensgebonden.

• Leave only footprints and keep your good memories in your mind.

• Ga op reis met respect voor de waarden en gewoontes van het volk en het land dat je bezoekt. Ze zullen je ook een tweede en een derde maal met de glimlach ontvangen.