‘Waterbull’ moet probleem dwergkroos de wereld uithelpen: “In twee weken tijd hebben we 50 ton geruimd” Christophe Maertens

25 september 2020

14u47 0 Ieper De IJzer en het kanaal Ieper-IJzer kleuren sinds augustus tijdens warme periodes zo groen als het maar kan door grote hoeveelheden dwergkroos. De Vlaamse Waterweg zet nu de ‘waterbull’ in om de invasieve exoot te bestrijden.

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: bij warm weer kleurt onder meer het kanaal Ieper-IJzer groen van het vele dwergkroos dat zich op de oppervlakte verzamelt. Ook in de Ieperse jachthaven was dat al een paar keer het geval deze zomer (zie foto). “De dwergkroos is een invasieve Amerikaanse exoot die sinds enkele jaren ook bij ons te vinden is”, zegt Iepers schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Dwergkroos kan gigantische oppervlaktes water bedekken waardoor er geen licht meer tot bij het water raakt. Hierdoor valt fotosynthese stil en krijg je bij manier van spreken een ‘dood’ water. Ook neemt kroos bij het afsterven enorm veel zuurstof weg met het risico op massale vissterfte. Een structurele oplossing van het probleem zou het baggeren van het kanaal zijn, waardoor de voedingsbodem - vooral stikstof en fosfor - zou worden weggenomen en algen en dwergkroos veel minder kans hebben zich te ontwikkelen.”

Vangplaten

Dwergkroos bezit de specifieke eigenschap om in de herfst zetmeel op te slaan en in soortelijk gewicht te stijgen, vervolgens naar de bodem te zakken ter overwintering, om dan in het voorjaar terug op te duiken. Ideaal voor dwergkroos is stilstaand of traag stromend voedselrijk warm water. Omdat we meer en meer warme zomers hebben, is het niet verwonderlijk dat de dwergkroos talrijker voorkomt op de Vlaamse waterwegen, aldus waterbeheerder De Vlaamse Waterweg.

Het ziet er niet naar uit dat de waterwegen onmiddellijk worden gebaggerd, maar de beheerder komt wel met een andere oplossing. “In Nederland werden toestellen gebouwd om het probleem aan te pakken. Na een grondige studie hebben we besloten om samen met een aannemer de bestaande technieken te combineren in de ‘waterbull’”, klinkt het bij De Vlaamse Waterweg. “De ‘waterbull’ bestaat uit een krachtige boot die vooraan voorzien is van vangplaten. Die drijven de dwergkroos bijeen. Vanwege de fysieke gelijkenissen met een klassieke bulldozer werd de uitvinding ‘waterbull’ gedoopt. De waterschop heeft een hoogte van 1 meter en bestaat uit drie identieke delen van 2 meter breed. Door de schuinstand van beide buitenste delen wordt er ongeveer 6 meter van de vaargeul in een keer geruimd.” De constructie werd ontwikkeld in de ateliers van de firma Braet, een Nieuwpoortse aannemer die lid is van de Vlaamse Waterbouwers. Eens de ‘waterbull’ zijn werk gedaan heeft, wordt de bijeengedreven kroos opgeschept door een kraan en via afvalcontainers naar een verwerkingsinstallatie gebracht.

33 voetbalvelden

“De eerste opruimacties met de ‘waterbull’ waren alvast een succes”, aldus de Vlaamse Waterweg. “We hebben in twee weken tijd maar liefst 50 ton dwergkroos verwijderd. Op een wateroppervlak ter grootte van een voetbalveld drijft er ongeveer 1.500 kilogram dwergkroos, dus zijn er ongeveer 33 voetbalvelden geruimd. Aangezien dwergkroos in staat is om op de bodem te overwinteren, is het systematisch machinaal verwijderen voorlopig de enige zinvolle constructieve methode op lange termijn, en de ‘waterbull’ blijkt daarvoor de ideale uitvinding te zijn.”

Watercrassula

De ‘waterbull’ blijkt niet alleen efficiënt tegen dwergkroos, maar de maaswijdte van de vangplaten kan makkelijk aangepast worden om andere invasieve exoten te verwijderen. Onlangs werd al de watercrassula gespot, een eveneens invasieve exoot met een volledige andere structuur dan de dwergkroos, maar daarom niet minder schadelijk. Tijdens de opruimacties met de ‘waterbull’ werd deze plant ook verwijderd uit het water, samen met de dwergkroos. De constructie is dus ruim inzetbaar en zo zal De Vlaamse Waterweg op lange termijn nog meer invasieve exoten kunnen verwijderen uit de Vlaamse waterwegen.