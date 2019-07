“Wat, waar en hoe valt er te lachen?” Christophe Maertens

17 juli 2019

17u57 0 Ieper Filosoof Jean Paul Van Bendegem komt op 9 oktober een lezing geven in de bib in Ieper: “Wat, waar en hoe valt er te lachen?”

“Filosoof Jean Paul Van Bendegem onderzoekt tijdens deze lezing wat humor is, welke verschillende vormen er bestaan, wat het effect is op mensen”, aldus de organisatoren. “De betekenis van de lach wordt ontleed. Filosofisch meest uitdagend is natuurlijk de vraag naar de grenzen van de humor, als die er zijn. En dan is er nog de vraag of we na de lezing van Jean Paul Van Bendegem wijzer zullen zijn.” De lezing, die begint om 19 uur kadert in de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Ingang kost 5 euro. Vooraf inschrijven tot en met 2 oktober op www.vormingplusow.be of 059/503952.