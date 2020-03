Voormalig schooldirecteur wordt eerste decanaal assistent voor regio ‘Ieper-Poperinge’

Christophe Maertens

20 maart 2020

15u12 0 Ieper Ieperling Kris Coussens (56) krijgt de taak om de samensmelting van de decanaten Ieper en Poperinge in goede banen te leiden op vlak van logistiek, infrastructuur en patrimonium. Daarmee wordt de vijftiger de eerste decanaal assistent in de regio.

In september 2022 gaat de Ieperse deken Roland Hemeryck met pensioen en moet de Poperingse deken Miquel Dehondt zich ook over de Ieperse parochianen ontfermen. Het bisdom Brugge nam met Kris Coussens een voltijdse medewerker in dienst om de deken bij te staan. De Ieperling moet de samensmelting op vlak van logistiek, infrastructuur en patrimonium opvolgen.

Pedagogische vernieuwingen

Kris Coussens is onderwijzer van opleiding en was 24 jaar werkzaam in het VTI van Ieper, vooraleer hij 9 jaar directeur was van VBS Capucienen in Ieper. “Ik ben niet over een nacht ijs gegaan bij mijn beslissing om het onderwijs te verlaten”, zegt de Ieperling. “De pedagogisch vernieuwingen in het basisonderwijs waren er voor mij te veel aan. En niettegenstaande de directie van een grote lagere school wat omkadering best zou kunnen gebruiken, ontbreken daar blijkbaar nog altijd de middelen voor. Ik zag mezelf niet nog zeven jaar directeur zijn van een basisschool als je niet mee wil of kunt met de pedagogische richting die men ons oplegt. Zonder dat ik wist wat ik zou gaan doen heb ik - na een mooi afscheid van personeel, leerlingen en ouders - op het einde van de zomervakantie 2019 de basisschool definitief verlaten.

Pastorale taken

Met de komst van de eerste decanaal assistent in onze regio zal de Poperingse deken Miguel Dehondt zich volledig kunnen focussen op zijn pastorale taken. Die zullen vanaf september 2022 gevoelig uitbreiden, want hij krijgt dan het Ieperse dekenaat met 24 kerken onder zijn hoede. Kris zal helpen bij het beheer van de eigendommen van de patrimonium-vzw’s. Daarnaast zal hij de 47 kerkfabrieken ondersteunen waar nodig. Ook moet hij de communicatie verzorgen tussen bisdom, dekenijen, parochies en plaatselijke politiek. De neven- en herbestemming van sommige kerken, vormen een serieuze uitdaging.

Vertrouwen

Door onder meer het tekort aan priesters heeft het bisdom intussen al zeven decanale assistenten aangesteld. Kris is de achtste die deze titel mag dragen. “Ik zal voor alle duidelijkheid niet ingeschakeld worden voor vieringen, maar wil die zeker logistiek blijven ondersteunen, zoals ik al in het verleden deed. De beschikbare tijd zal ik verdelen over de 2 decanaten.”

“De expertise die Kris uit zijn vorige onderwijsjobs heeft verzameld zijn zeker een meerwaarde in de taken die hij vanaf nu toebedeeld zal krijgen”, zegt deken Miquel Dehondt. “We hebben vertrouwen en geloven in een toekomst met hem.”