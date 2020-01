Voor de 15de keer soepverkoop in Boezinge voor de jaarlijkse kermis

Christophe Maertens

31 januari 2020

10u51 3 Ieper Op zaterdag 1 februari start de 15de soepverkoop van Boezinge. “De opbrengst gaat naar de jaarlijkse kermis die in 2020 start op zaterdag 25 juli en eindigen doen we op donderdag 30 juli”, zegt Jan Laurens van het kermiscomité.

“De traditie om soep te verkopen, ontstond in 2006”, aldus Jan Laurens van het kermiscomité. “We vertrekken zaterdag om 9 uur met vier teams met de soepkar. Zoals het past verwittigen we de mensen met een soepbel. Het kermiscomité die deze activiteit organiseert vult de kommetjes met lekkere soep en er wordt gemeten met de liter pollepel.” Wie niet op het parcours woont, kan vanaf 11 uur langs komen bij café Het Katspel en zo zijn kommetje laten vullen. De verkoop gaat over 4 zaterdagen in februari.

Rommelmarkt

De opbrengst van deze soepverkoop gaat naar de jaarlijkse kermis die in 2020 start op zaterdag 25 juli en eindigt op donderdag 30 juli. “Op het programma staat onder meer een rommelmarkt, ballenworp, kermisquiz, autoloze zondag met tal van activiteiten en optredens, een kindernamiddag en tenslotte ons jaarlijks vuurwerk.”

Dit jaar organiseert het kermiscomité iets extra. Op zaterdag 18 en zondag 19 juli is er voor de vierde maal een groot straattheater.