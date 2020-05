Vanaf 2 juni weer betalend parkeren in Ieper: “Gebruik zoveel mogelijk sms-parkeren”

Christophe Maertens

28 mei 2020

15u04 0 Ieper Automobilisten moeten vanaf volgende dinsdag 2 juni in Ieper weer betalen om te parkeren.

Het betalend parkeren was sinds 18 maart tijdelijk opgeschort uit solidariteit met de vele Ieperlingen die thuis zaten of thuis werkten. Er was ook beduidend minder verkeer in het stadscentrum tijdens de periode van de lockdown. “Ondertussen zijn de winkels en bedrijven in de Ieperse binnenstad weer open. Dat brengt meer verkeer met zich mee”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Om voldoende parkeergelegenheid en rotatie te verzekeren, voeren we weer het normale parkeerregime in. Vanaf dinsdag 2 juni moet je dus weer een parkeerticket kopen of je parkeerschijf leggen in de blauwe zone.”

De stad roept op om maximaal gebruik te maken van het sms-parkeren. “Zo moet je de parkeerautomaten niet aanraken. Sms-parkeren in Ieper kan via 4411 of via Parkmobile. Hoe dit in zijn werk gaat, vind je op de stickers aan de zijkanten van de automaten en op de website van de stad Ieper.”