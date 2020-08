Uitbater pizzazaak Menenstraat krijgt eindelijk toelating een terras te plaatsen: “Vooral in deze moeilijke periode is die heel welkom”

Christophe Maertens

18 augustus 2020

10u38 4 Ieper In de Menenstraat in Ieper mogen vanaf nu de restaurants Pizzeria Babilonia en Captain Cook, net als veel andere zaken, een terras voor de deur plaatsen. De reden dat dat nog niet mocht, was de aanwezigheid van een laad- en loszone. “Dat gaan we nu herzien”, aldus schepen Desmadryl.

Twee uitbaters van horecazaken in de Menenstraat krijgen de toelating een terras te plaatsen. Het gaat om de restaurant Pizzeria Babilonia en Captain Cook. “Ik deed al zo’n 7 jaar op rij een aanvraag voor een terras”, zegt Musa Yaramis van Pizzeria Babilonia. Hoewel er andere zaken wel toelating kregen om een terras te plaatsen, was dat voor Musa Yaramis niet het geval. De reden daarvoor was dat voor de deur van het restaurant er een laad- en loszone is. De restauranthouders deden eerder opnieuw een aanvraag. “Het is inderdaad zo dat we nu een vergunning kunnen geven”, zegt schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “We zijn ter plaatse geweest om een oplossing te zoeken. Omdat we binnenkort starten met de shop-en-goparkeerplaatsen zullen we in de Menenstraat de laad- en loszones wat herzien, zodat Babilonia en Captein Cook ook een terras kunnen plaatsen.” Musa Yaramis is tevreden. “Vooral in deze moeilijke periode is een extra terras vooraan onze zaak heel welkom. Het is in ieder geval een meerwaarde voor mijn restaurant.”